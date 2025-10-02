Colapinto y el desafío extremo que enfrentrá en el GP de Singapur

Colapinto afrontará el calor extremo en el GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto se prepara para un fin de semana desafiante en el circuito urbano de Marina Bay,

donde buscará sumar sus primeros puntos con Alpine en medio de condiciones climáticas extremas.

La organización de la Fórmula 1 declaró oficialmente “calor extremo” para el Gran Premio de Singapur.

Las altas temperaturas, que podrían superar los 31ºC, llevaron a la dirección de carrera a autorizar el uso de chalecos refrigerantes para los pilotos.

Aunque su utilización no será obligatoria, quienes decidan no llevarlos deberán añadir un lastre de 0,5 kg para no tener ventajas sobre los demás.

El circuito de Singapur es uno de los más exigentes del calendario: las carreras nocturnas, la humedad y el intenso calor

hacen que los pilotos pierdan hasta tres kilos durante la competencia, que puede extenderse hasta dos horas.

Este sistema de chalecos surgió tras el GP de Qatar 2023, cuando varios pilotos necesitaron asistencia médica por el calor.

George Russell, de Mercedes, ya probó el dispositivo y lo calificó como una buena alternativa, aunque reconoció que aún puede mejorarse.

Colapinto, que sufrió el año pasado estas condiciones cuando era parte de Williams, aseguró que llega más preparado:

“Singapur es una de las carreras más duras de toda la temporada. El desafío físico lo viví en 2024 y este año trabajé con entrenamientos específicos

para adaptarme mejor al calor”, explicó. Además, destacó lo especial que resulta competir en un trazado urbano bajo las luces:

“El circuito es muy técnico y la ciudad es increíble. Siempre es un privilegio correr aquí”.

Agenda del GP de Singapur:

– Viernes 3 de octubre: Prácticas Libres 1 (06:30 a 07:30) y Prácticas Libres 2 (10:00 a 11:00).

– Sábado 4 de octubre: Prácticas Libres 3 (06:30 a 07:30) y Clasificación (10:00 a 11:00).

– Domingo 5 de octubre: Carrera (09:00).

Todas las sesiones podrán seguirse en vivo por Disney+.

