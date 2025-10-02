Madryn: El Superior Tribunal de Justicia confirmó dos condenas de abuso sexual infantil dictadas por jurados populares

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut confirmó dos condenas por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en hechos ocurridos en Puerto Madryn.

En ambos procesos, los jurados populares emitieron veredictos de culpabilidad, que luego fueron ratificados por la Cámara Penal de Puerto Madryn. Posteriormente, las defensas interpusieron recursos de impugnación extraordinaria, los cuales fueron rechazados por el máximo tribunal provincial, quedando así firmes las sentencias condenatorias.

Las investigaciones fueron llevadas adelante por las fiscales Anya Puchetta, Romina Carrizo y María Angélica Cárcano, quienes intervinieron en las causas hasta la instancia de juicio por jurados.

Con estas resoluciones, se reafirmó la validez de los veredictos emitidos por la ciudadanía en juicios por delitos graves, destacando el respeto a las garantías constitucionales y la adecuada valoración de las pruebas por parte de la ciudadanía.