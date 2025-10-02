Secretario del Tesoro de EEUU aclara que dará a Argentina un swap de monedas, no dinero

«Respecto a lo que está haciendo EEUU, solo para ser claro, les estamos dando una línea de swap, no estamos poniendo dinero en Argentina», sostuvo el funcionario en declaraciones al canal CNBC.

Al justificar el respaldo explícito de su gestión al Gobierno argentino, el secretario del Tesoro aclaró que se trata de «mantener los intereses estratégicos de EEUU en el hemisferio occidental».

Bessent también manifestó su optimismo sobre el resultado de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 26 de este mes, cuando se renovarán la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.

«Estoy seguro de que cuando veamos las elecciones de este mes, (al presidente, Javier Milei) le va a ir bien, a su partido le va a ir bien. Los jóvenes son quienes han tomado la decisión de no empobrecer su nación», planteó dos días después de que se confirmara una bilateral entre Milei y el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca (sede del Gobierno estadounidense) el próximo 14 de octubre, doce días antes de los comicios legislativos nacionales.

El secretario del Tesoro también informó a través de las redes sociales que en la víspera mantuvo un diálogo telefónico con el ministro argentino de Economía, Luis Caputo.

En ese tenor, Bessent manifestó su expectativa de la reunión que mantendrán en los próximos días en Washington con titular de la cartera económica y su equipo, «para avanzar significativamente en persona en nuestras discusiones sobre las opciones para brindar apoyo financiero».

El funcionario estadounidense señaló además que se comunicó con sus pares de Finanzas del G-7, a quienes manifestó su énfasis de «la importancia del éxito de las políticas económicas del presidente Milei».

«La secretaría del Tesoro está totalmente preparada para hacer lo que sea necesario y continuaremos observando de cerca los acontecimientos», insistió, en sintonía con declaraciones previas.

Milei y Trump se reunieron hace nueve días en paralelo al Debate General del 80 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la ciudad de Nueva York.

En aquel momento, Bessent aseguró por primera vez que la administración estadounidense haría lo que fuera «necesario» para apoyar la gestión de Milei, pero supeditó la asistencia a la victoria del oficialismos en las próximas elecciones parlamentarias nacionales.

Tras las declaraciones del secretario del Tesoro en el canal CNBC, los bonos argentinos retrocedieron y borraron una tenue subida que habían registrado al inicio de la apertura de los mercados. (Sputnik)