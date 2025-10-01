Armada israelí comienza a interceptar flotilla de Gaza

La Armada israelí comenzó a interceptar este miércoles embarcaciones de la gran flotilla que intenta romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza, según reportaron activistas que están a bordo.

Las imágenes difundidas por los activistas en sus medios sociales muestran un buque de la Armada israelí cerca de uno de los barcos.

De acuerdo a los activistas, una de las embarcaciones que encabezaban la flotilla, Alma, ha sido abordada por soldados israelíes.

El Ejército israelí había advertido repetidamente a los activistas que cambiaran de rumbo, antes de interceptarlos.

La Flotilla Global Sumud, que partió de Barcelona el 1 de septiembre, transporta alimentos, agua y medicinas, y reclama la apertura de un corredor marítimo humanitario hacia Palestina. La flotilla está integrada por más de 40 barcos y más de 500 activistas, cuenta con la participación de embarcaciones procedentes de países como Polonia, el Reino Unido, Italia, España y Francia.

Israel considera esta acción un acto propagandístico y ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con Hamás. (Sputnik)