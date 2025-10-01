El acusado de ser narco diputado preside comisión estratégica, como si nada

Pese a la fuerte denuncia y las pruebas, surgidas desde la justicia estadounidense, José Luis Espert sigue siendo diputado nacional y candidato a la reelección por La Libertad Avanza.

Hasta la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió explicaciones, cosa que tanto el presidente como su vocero, Manuel Adorni, consideraron innecesarias.

Mientras, como si nada, presidió la comisión de Hacienda, en la que se comenzó a analizar el presupuesto. No pudo dar respuesta a la pregunta de Vilma Ibarra y además de otros cuestionamientos tuvo que ver una sugestiva remera de Esteban Paulón.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: