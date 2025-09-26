Hoy corte de agua por 36 horas

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que, debido a trabajos de mantenimiento en un tramo del Acueducto del ’99, se realizará un corte de agua de 36 horas a partir de las 12:00 de este viernes 26 de septiembre en Comodoro Rivadavia.

Los barrios afectados por la interrupción total del suministro serán: Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, Ciudadela, Km.14, Laprida, Fuerza Aérea, Manantial Rosales, Bella Vista Sur, Loteo Feijoó, Loteo Pastrana, Loteo Yapura, El Atardecer, Los Arenales, Loteo San Jorge, además de un sector de Los Tres Pinos, Las Flores, La Floresta y San Martín.

Asimismo, se prevé baja presión en las conexiones domiciliarias de los barrios Km.8, Próspero Palazzo y Km.17 durante el tiempo que duren las maniobras.

La SCPL solicitó a los vecinos hacer uso racional del agua, priorizando el consumo esencial, hasta tanto finalicen los trabajos de mantenimiento en el acueducto.



