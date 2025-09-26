De influencer de lujo a sacerdote: La sorprendente decisión de su vida

Pablo Garna, influencer y modelo español, sorprendió a sus seguidores al anunciar que dejará Instagram y entrará al seminario para convertirse en sacerdote.

«Ha sido una decisión sencilla. Para mí, el verdadero éxito es vivir lo que Dios pensó para mi vida», explicó Garna en un video titulado «Hasta luego». A sus 34 años, con 698 mil seguidores y contratos con marcas de moda, decidió abandonar la comodidad y los lujos para seguir su corazón.

Durante cuatro años, compartió reels de moda, viajes y eventos, además de reflexiones espirituales y su participación en misiones solidarias. Sin embargo, su nueva vida religiosa no se compartirá en redes.

«Lo que tengo en el corazón es una vida de entrega al servicio de los demás y al sacerdocio», aseguró, confiado en que «el que apuesta por el Señor no se equivoca».

Por ahora, seguirá compartiendo contenido hasta septiembre y cumpliendo compromisos con marcas, pero aún no sabe si regresará a las redes. Pidió a sus seguidores que recen por él para poder entregarse por completo a esta nueva etapa: «Que mi entrega sea entera y, en los momentos difíciles, recordarme que solo Dios basta».

Los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y admiración por su valentía y compromiso, destacando que sigue su corazón y su vocación.

https://www.instagram.com/p/DNlDRd6Pyy3/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw=

Fuente: https://www.clarin.com/internacional/influencer-modelo-abandonara-lujo-convertirse-sacerdote-sirve-corazon-anhela-grita-vida_0_VNSoguGEhs.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawNDZcVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5Y3RpSnhrc1RIRDQzcXR3AR7ygd74lQDy1MkL8yOwZ3iCysDLRMHAjJUhO0HG5dA8HDHSdC9WMO1ZCypL0A_aem_o6qvaDGET3RYCnQFKs3mgg#Echobox=1758848440