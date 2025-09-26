Protesta extrema en México: Encapuchados arremeten contra un cuartel

Manifestantes derribaron con un camión la puerta de un cuartel militar en Ciudad de México durante la protesta por el undécimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero.

Los hombres encapuchados chocaron el vehículo marcha atrás contra la puerta y luego lo prendieron fuego. No se reportaron heridos ni detenciones, mientras los bomberos controlaban las llamas.

“Tocó ir a dar un mensaje”, dijo Melitón Ortega, tío de uno de los jóvenes desaparecidos. “No queremos que nos digan que sienten nuestro dolor, queremos saber dónde están y qué pasó con ellos”.

Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 mientras se trasladaban en autobuses a una protesta en Ciudad de México. Hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de ellos y no hay condenas, pese a que se menciona la posible participación de jefes militares.

Familiares y alumnos de Ayotzinapa suelen protestar cada año para exigir justicia. Para este viernes se convocó una marcha hacia el Zócalo capitalino, cerca del palacio presidencial.

Las investigaciones señalan que policías locales habrían detenido a los 43 estudiantes para entregarlos a narcotraficantes. Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del gobierno mexicano han sugerido también la probable participación de militares, calificando la desaparición como un crimen de Estado.

México acumula más de 120.000 personas desaparecidas desde 2006, cuando el gobierno inició la guerra contra los cárteles del narcotráfico con apoyo militar.

(Con información de AFP)

Fuente:https://tn.com.ar/internacional/2025/09/25/protesta-violenta-en-mexico-manifestantes-encapuchados-derribaron-la-puerta-de-un-cuartel-con-un-camion/