Cómo superar las dificultades y salir más fuerte: Los dos pilares clave

Nadie está exento de enfrentar crisis, fracasos o pérdidas. Lo que marca la diferencia es cómo cada persona enfrenta estas situaciones. El autoconocimiento y la resiliencia son dos herramientas clave para atravesar los momentos difíciles y fortalecerse.

El autoconocimiento no solo implica identificar gustos e intereses, sino entender cómo reaccionamos ante el dolor, la frustración y los cambios. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona publicado en Frontiers in Psychology indica que las personas con mayor autoconciencia manejan mejor el estrés, toman decisiones más alineadas con sus valores y fortalecen sus relaciones sociales.

Entre sus beneficios destacan:

– Tomar decisiones coherentes con las metas personales.

– Reducir la sensación de vacío o falta de propósito.

– Detectar y cambiar patrones negativos a tiempo.

La resiliencia, por su parte, es la capacidad de superar adversidades y adaptarse a nuevas realidades. Aunque no es innata, puede desarrollarse con práctica. Quienes la cultivan atraviesan mejor los desafíos y experimentan mayor satisfacción vital.

Estrategias para fortalecerla incluyen:

– Aceptar lo que no se puede cambiar.

– Construir redes de apoyo.

– Mantener la flexibilidad mental para soluciones creativas.

– Transformar los fracasos en aprendizajes.

El crecimiento personal no surge de evitar el dolor, sino de aprender de él. Autoconocimiento y resiliencia funcionan como pilares que permiten levantarse tras cada caída y salir más fuerte de las experiencias difíciles.

Fuente: https://tn.com.ar/salud/bienestar/2025/09/26/los-dos-pilares-que-permiten-a-las-personas-salir-mas-fuertes-de-las-experiencias-dificiles/