Pulse: La nueva y sorprendente función de ChatGPT que funciona mientras dormís

OpenAI lanzó Pulse, una nueva función de ChatGPT que trabaja mientras los usuarios duermen. La herramienta genera informes personalizados durante las horas de inactividad, pensados para ser consultados a primera hora de la mañana.

Pulse busca reemplazar otras plataformas digitales que se revisan en el desayuno, como redes sociales o aplicaciones de noticias. Funciona de forma asincrónica, similar al correo electrónico: no requiere interacción directa para producir resultados.

Según Fidji Simo, directora ejecutiva de aplicaciones de OpenAI, “estamos ofreciendo un nivel de asistencia que antes solo podían permitirse los más ricos, ahora disponible para todos”.

La función genera entre cinco y diez resúmenes diarios adaptados a los intereses del usuario: novedades de un equipo de fútbol, itinerarios de viaje o sugerencias de compras para eventos programados. Gracias a GPT-5, Pulse puede conectarse con otras aplicaciones como Gmail y Google Calendar para ofrecer informes más completos.

Los informes se presentan en tarjetas con textos e imágenes generadas por IA. Al hacer clic en cada tarjeta, se accede al contenido completo, y luego el sistema muestra: “Genial, esto es todo por hoy”.

Por ahora, Pulse está disponible para los suscriptores del plan Pro de ChatGPT, que cuesta 200 dólares al mes. OpenAI planea extender la función a más usuarios en el futuro.

