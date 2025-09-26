Impactante hallazgo en Tucumán: Encuentran cuerpo momificado de una mujer

Hallan cuerpo momificado de una mujer de 31 años en San Miguel de Tucumán

Una mujer de 31 años, identificada como Melina Biondi, fue hallada muerta este jueves 25 de septiembre en una vivienda de calle España al 1300, en San Miguel de Tucumán. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, aparentemente desde hace varios meses, dentro de una de las habitaciones. El hallazgo fue realizado por un vecino, que ingresó a la vivienda y dio aviso inmediato a las autoridades.

El examen médico legal preliminar indicó que el cuerpo estaba momificado, sin signos evidentes de violencia externa. Fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia, que determinará las causas exactas del deceso.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, con la participación del fiscal Carlos Sale. En el lugar trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con especialistas en Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, quienes realizaron un relevamiento exhaustivo de pruebas.

Fuentes de la pesquisa señalaron que vecinos no veían a Melina en la zona desde hace casi dos años, lo que refuerza la hipótesis de que la muerte ocurrió hace tiempo, aunque la autopsia será clave para confirmarlo. La noticia generó gran impacto en el vecindario, ya que la víctima residía sola.

La Justicia busca establecer las circunstancias del fallecimiento y el tiempo que el cuerpo permaneció en la vivienda, para determinar si se trató de una muerte natural o si se abrirán otras líneas de investigación.

