Impactante confesión: Madre mantuvo el cuerpo de su hija 20 años en el freezer

Impactante caso en Japón: madre mantuvo el cadáver de su hija en el freezer durante 20 años

Una mujer de 75 años confesó haber guardado el cuerpo de su hija en el freezer de su casa durante dos décadas en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio. Las autoridades confirmaron que el cadáver estaba “en avanzado estado de descomposición”.

Keiko Mori se presentó voluntariamente en la comisaría acompañada por un familiar y reveló que conservaba el cuerpo de su hija, Makiko, nacida en 1975. Tras la denuncia, la policía inspeccionó el domicilio y halló el cadáver dentro del freezer, todavía vestido con una camiseta y ropa interior.

El hallazgo ocurrió pocos días después de que la mujer quedara sola, tras la muerte de su esposo a principios de septiembre. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de Makiko, y se ordenó realizar una autopsia para esclarecer los hechos. Keiko Mori fue detenida y la investigación continúa.