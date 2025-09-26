Cortes de tránsito por obras cloacales este fin de semana en Comodoro Rivadavia

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada informó que, por trabajos de conexión en la red cloacal, se producirán cortes totales de tránsito en distintos puntos de la ciudad durante este fin de semana.

Sábado 27 de septiembre: desde las 09:00 hasta las 16:00, la interrupción será total en la intersección de las calles Grecia y Croacia, en el barrio General Solari.

Domingo 28 de septiembre: en el mismo horario, se cortará un tramo de la calle Sarmiento, entre Italia y Francia, en el barrio Centro.

Desde la scpl aclararon que las tareas quedarán sujetas a condiciones climáticas favorables. Además, solicitaron a automovilistas y peatones circular con máxima precaución, respetando las señalizaciones y planificando recorridos alternativos.

Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento y ampliación de la red cloacal, con el objetivo de mejorar el servicio y prevenir futuros inconvenientes en la infraestructura sanitaria de la ciudad.