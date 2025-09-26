La Policía Federal denunció un ataque informático a su cuenta oficial en X

La Policía Federal Argentina (PFA) comunicó que su cuenta oficial en la red social X fue blanco de un ataque informático internacional, cuyo objetivo fue manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos.

Ante el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de ciberseguridad y, gracias a la labor de los equipos técnicos especializados, se logró recuperar de manera rápida y total el control de la cuenta oficial.

El hecho fue judicializado y se desplegarán todas las medidas necesarias para identificar y sancionar a los responsables, de acuerdo con lo establecido por la ley.

En su comunicado, la PFA ratificó su compromiso con la seguridad de la información y la transparencia, y aclaró que todas las publicaciones emitidas a partir de este momento deben considerarse oficiales, ya bajo la administración legítima de la institución.



