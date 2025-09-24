Revelan datos escalofriantes de las autopsias en el triple femicidio de Florencio Varela

Esta tarde se conocieron los primeros hallazgos de las autopsias practicadas a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las jóvenes que desaparecieron el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas descuartizadas en una vivienda del partido de Florencio Varela.

Según fuentes a las que accedió Infobae, los estudios preliminares indican que las tres murieron entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, apenas horas después de haber sido vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Uno de los detalles más estremecedores se presenta en el cuerpo de Lara: la chica de 15 años fue mutilada y torturada. Le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda, presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte que le mutiló parcialmente la oreja izquierda y otro que seccionó la arteria carótida en el cuello. Su muerte, estimada aproximadamente a las 3 a.m., fue posterior a las torturas.

En el caso de Brenda del Castillo, la autopsia reveló: fractura de cráneo, aplastamiento macizo facial, heridas punzocortantes en el cuello y un corte transversal en el abdomen de punta a punta, realizado una vez que ya había fallecido.

Morena Verdi, por su parte, presentaba luxación cervical y múltiples golpes en el rostro, según el informe preliminar.

Uno de los detenidos relató haber dejado una mancha de sangre en un almacén, un dato que habría sido clave en la investigación, según medios periodísticos. Además, en el lugar donde estaban los cuerpos —una propiedad situada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone—, la policía encontró rastros de que los capturados intentaban limpiar con lavandina las manchas de sangre y las paredes, e indicó un fuerte olor a cloro.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó la hipótesis de una vendetta narco. Según su relato, las víctimas fueron engañadas: creyeron que asistirían a un evento, pero cayeron en una trampa planificada por una organización transnacional de narcotráfico. Al reconstruir los recorridos de sus teléfonos celulares, los investigadores lograron seguir el trayecto que habría derivado en el asesinato.

Hasta el momento hay cuatro detenidos: dos mujeres de 28 y 19 años, y dos hombres de 25 y 18 años. Al momento de la irrupción policial en la vivienda donde se hallaron los cuerpos, dos de ellos estaban intentando eliminar rastros de sangre con cloro.

Las autoridades continuarán con las pericias para determinar los móviles exactos, las responsabilidades de cada detenido y cualquier vínculo con el crimen organizado o las redes del narcotráfico.