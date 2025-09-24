Cerraron la oficina de ANDIS en Comodoro porque se jubila la secretaria

Johana Paterlini, del Consejo Municipal de Discapacidad, indicó a ABC Radio por FM Records que el sorpresivo cierre de la oficina de la Agencia Nacional por Discapacidad -ANDIS- se dio por la jubilación de la única emplelada.

“Nos enteremos hoy y fue una sorpresa. La semana pasada tuvimos reuniones, pero no nos dijeron nada. La empleada que hay se jubila y no hay reemplazo, así que va quedar cerrada sin personal la oficina de ANDIS en Comodoro y por eso la cerraron”.

Luego señaló que “La secretaria que se encontraba acá hacía el seguimiento de las pensiones por discapacidad. Ella podía ingresar al sistema y ver en qué etapa se encontraba el trámite, cosa que no se puede acceder desde otro organismo”.

Paterlini indicó que “El mal manejo viene desde hace mucho tiempo y esto es tremendo. Ahora no estamos por reunir en el Consejo Municipal de Discapacidad y no teníamos este en la agenda de temas, pero lo incluiremos para ver cómo podemos aportar una solución”.

En cuanto a la reunión que convocaron con los candidatos a las diputaciones nacionales para adentrarse en la temática de discapacidad expresó que “La idea es escuchar en primera persona a los candidatos lo que piensan y proponen para la temática y para que nos escuchen a nosotros con nuestras propuestas. Por ahora no tenemos confirmación de candidatos y por ahora sola sabemos que vendría su equipo”.