Hat-trick de Julián Alvarez para la victoria del Atlético de Madrid

Se destapó Julián Álvarez en el momento justo: como el superhéroe con el que se lo relaciona, la Araña salió al rescate del Atlético de Madrid con un hat-trick ante el Rayo Vallecano por la sexta jornada de La Liga.

El cordobés abrió la cuenta en el Riyadh Air Metropolitano a los 15′ minutos, pero el humilde equipo madrileño logró la igualdad con Pep Chavarría y sorprendió dándolo vuelta a los 77′ minutos por Álvaro García.

A contrarreloj, Julián volvió a empardar las acciones tres minutos después y decretó la remontada a poco del tiempo cumplido con una asistencia de Giuliano Simeone. Con el pitazo final, el padre y técnico, el Cholo Simeone, se fue directamente a abrazar a la figura.

El atacante ex Manchester City solo llevaba un gol en la presente competencia española, mientras que el Aleti venía de un empate como visitante. El conjunto de Simeone deberá conseguir más victorias consecutivas para escalar en una tabla que de momento lo tiene noveno.

Buenas sensaciones de cara al derbi

Los goles de Julián y la victoria del Atlético de Madrid llegan en el momento justo, ya que este sábado 27 de septiembre recibirá al Real Madrid por la séptima fecha de La Liga. El Merengue viene de golear con goles de Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinicius.