Close Menu
martes, septiembre 23
Ciudad

Jornadas de vacunación en Comodoro: días, horarios y lugares para niños nacidos en 2014 y 2020

El Hospital Regional convoca a las familias a completar esquemas obligatorios en distintos CAPS; recordaron llevar libreta sanitaria y DNI
La PostaBy Updated:No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia anunció dos jornadas de vacunación de horario extendido para que las familias puedan completar los esquemas obligatorios de los niños y niñas nacidos en 2014 y 2020.

EESS-300x250-80kb

La primera jornada se realizará el martes 23 de septiembre, de 10 a 17 horas, en el CAPS del barrio Quirno Costa (calle San Cayetano y Comunidad). Allí se aplicarán las vacunas triple viral, Salk, triple bacteriana celular y varicela, destinadas a la cohorte 2020.

El segundo operativo será el miércoles 24 de septiembre, de 8 a 17 horas, en el CAPS José Fuchs (Isla de los Estados N° 295). En esta oportunidad se vacunará a niños nacidos en 2014 y 2020, con la recomendación de llevar la libreta sanitaria para constatar las dosis.

Las autoridades sanitarias remarcaron que todas las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, y que mantener el esquema completo protege contra enfermedades como sarampión, poliomielitis, difteria, tétanos, tos convulsa y varicela, entre otras.

De esta manera, el Hospital Regional refuerza su compromiso en la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud infantil, acercando la vacunación a los barrios con horarios amplios para facilitar la asistencia de las familias.

Share.

Related Posts