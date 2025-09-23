Jornadas de vacunación en Comodoro: días, horarios y lugares para niños nacidos en 2014 y 2020

El Hospital Regional de Comodoro Rivadavia anunció dos jornadas de vacunación de horario extendido para que las familias puedan completar los esquemas obligatorios de los niños y niñas nacidos en 2014 y 2020.

La primera jornada se realizará el martes 23 de septiembre, de 10 a 17 horas, en el CAPS del barrio Quirno Costa (calle San Cayetano y Comunidad). Allí se aplicarán las vacunas triple viral, Salk, triple bacteriana celular y varicela, destinadas a la cohorte 2020.

El segundo operativo será el miércoles 24 de septiembre, de 8 a 17 horas, en el CAPS José Fuchs (Isla de los Estados N° 295). En esta oportunidad se vacunará a niños nacidos en 2014 y 2020, con la recomendación de llevar la libreta sanitaria para constatar las dosis.

Las autoridades sanitarias remarcaron que todas las vacunas del Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias, y que mantener el esquema completo protege contra enfermedades como sarampión, poliomielitis, difteria, tétanos, tos convulsa y varicela, entre otras.

De esta manera, el Hospital Regional refuerza su compromiso en la prevención de enfermedades y el cuidado integral de la salud infantil, acercando la vacunación a los barrios con horarios amplios para facilitar la asistencia de las familias.