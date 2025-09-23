Luque con docentes: “El reclamo por los recursos para educación es una bandera que vamos a llevar al Congreso”

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos se reunió con trabajadores y trabajadoras de la educación de distintos niveles y aseguró que “El retiro del Estado Nacional trae consecuencias económicas nefastas para la educación de la provincia”.

El encuentro contó con la participación de docentes de nivel primario y secundario, institutos terciarios, escuelas técnicas y universidades. “Hubo un acuerdo respecto de la situación delicada en la que se encuentra la educación desde la llegada del gobierno de Javier Milei” expresó Juan Pablo Luque.

“El retiro del Estado Nacional trae consecuencias, no solo económicas con el retiro del Fondo de Incentivo Docente, que sumado a los bajos salarios el gobierno provincial nuestros docentes recurren al pluriempleo y hasta vender empanadas para llegar a fin de mes”, advirtió Luque.

Agregó que, además, “el vaciamiento de planes nacionales y programas que complementaban el trabajo educativo en las instituciones de todo el país atenta contra la calidad educativa. Se trata de programas y fondos que garantizaban la llegada de material, mantenimiento de las escuelas y otros programas que hoy ya no están y que hacían de la escuela un lugar que permitía un abordaje integral de las necesidades de los alumnos y alumnas”, relató.

“La situación lamentable dentro de la educación en Chubut se sostiene con los aliados de Milei en la provincia que repiten receta y aportan a esta situación que viven los trabajadores y trabajadoras de la educación”.

En ese sentido, cuestionó al gobierno provincial “que prioriza la publicidad de la única obra que hizo en Comodoro que es una parte del Biología Marina y no en hacer los arreglos urgentes que necesitan las demás escuelas en toda la provincia”.

“La decisión política de este gobierno nacional como también del gobierno provincial va en contra de todo lo que creemos que tiene que ser la educación pública”, acentuó Luque, quien recordó que “tenemos que llevar al Congreso la demanda de la educación de nuestra provincia para recuperar una política pública en la que el Estado promueva equidad en las oportunidades, escuelas en condiciones y docentes bien pagos para garantizar la educación de los niños y adolescentes de Chubut”.