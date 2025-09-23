Chubut reconoció a jóvenes que inspiran en la 12° Fiesta del Pingüino en Trelew

En el marco de la Semana del Estudiante y la Primavera, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, entregó distinciones a jóvenes que se destacan por su compromiso social y su capacidad de liderazgo. La actividad se realizó durante la 12° Fiesta del Pingüino en Trelew y formó parte de la iniciativa “Jóvenes que Inspiran”, pensada para visibilizar y valorar las trayectorias de adolescentes y jóvenes que transforman la realidad de sus comunidades.

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, encabezó el acto junto al gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el intendente de Trelew Gerardo Merino y el presidente del Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra. “Son chicos y chicas que tienen mucho para contar, y este es un espacio que llegó para quedarse”, destacó Papaiani, quien subrayó que la propuesta responde al pedido del gobernador de “estar cerca y diseñar programas que nazcan de las necesidades reales de las juventudes”.

Los reconocimientos fueron para Juan Cruz Gutiérrez, de Comodoro Rivadavia, activista por la educación y embajador juvenil en liderazgo y comunicación intercultural; Camila Kruse, de Telsen, estudiante destacada de la Residencia Estudiantil y futura profesora de Historia; Gabriel Heredia, de Trelew, impulsor de la Red Regional de Jóvenes por la Salud Mental; y Jovani Lobera, de Cholila, referente del Consejo Municipal de Juventudes y de la participación juvenil.

La iniciativa “Jóvenes que Inspiran” busca dar voz y fortalecer a quienes con su ejemplo motivan a otros adolescentes y jóvenes, impulsando proyectos que favorecen la participación ciudadana y el cambio social. Con este reconocimiento, la gestión provincial ratifica su compromiso de acompañar y promover el protagonismo de las nuevas generaciones en el desarrollo de sus comunidades.