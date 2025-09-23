Luciano Cáceres y el misterioso mensaje de su madre tras su muerte: «Creer o reventar»

Luciano Cáceres y la espiritualidad que marcó su vida familiar y artística

Un episodio cargado de espiritualidad y vínculo familiar se destacó en la reciente participación de Luciano Cáceres en el programa Otro Día Perdido. Durante la entrevista, el actor compartió experiencias personales que han dejado una huella profunda en su vida y carrera, especialmente aquellas relacionadas con su madre y el Reiki.

Mario Pergolini, conductor del programa, se interesó por la inclinación de la madre de Cáceres hacia las terapias alternativas. El actor explicó que su madre atravesó una enfermedad grave durante muchos años y, en un momento, decidió dejar los tratamientos médicos tradicionales para dedicarse a terapias alternativas, incluyendo el Reiki.

“Mi mamá tuvo muchos años cáncer y el último año decidió abandonar todos los tratamientos. Solo hacía terapias alternativas y Reiki”, contó Cáceres.

La conversación se tornó más íntima cuando recordó el momento en que su madre cayó en coma. Confesó que, en ese instante, sintió una profunda frustración hacia el Reiki: “Cuando mi vieja cae en coma, me enojé con el Reiki, llamé a la señora que lo practicaba y le dije: ‘Mi mamá está en coma, vení a hacer algo’”. La terapeuta no pudo acudir porque estaba en un retiro espiritual. A pesar de su ausencia, la madre de Cáceres salió del coma, aunque ya no podía comunicarse verbalmente.

El actor relató que, en ese tiempo, quienes la cuidaban recurrían a él para interpretar su estado, y que él sentía poder escuchar la voz de su madre. La experiencia mística se profundizó cuando la madre, tras recuperarse momentáneamente, fue encontrada sentada haciendo un gesto peculiar con la mano. Al preguntarle qué hacía, respondió: “Estoy agarrando a mi ángel, que es una persona muy alta, muy blanca, como de 50 años, que se llama Amor”, recordó el actor.

Durante la última semana de vida de su madre, Cáceres logró que una profesional de Reiki la visitara, aunque ya no era posible revertir la situación. Conmovido, relató: “Yo, enojadísimo con el Reiki, entro, le pongo las manos en las piernas, y empieza a moverlas, abre los ojos, y le digo que se agarre fuerte a su ángel. Ahí mi vieja partió”.

La dimensión espiritual de estos acontecimientos continuó más allá del fallecimiento de su madre. Cáceres compartió que, mientras esparcía sus cenizas en Villa Gesell, lugar elegido por su padre para pasar la Navidad, encontró un rosario en la playa. “Lo guardé como un regalo del mar. Sentí que era de mi madre”, contó.

Años después, tras un accidente durante una filmación, una amiga le sugirió acudir a una terapeuta de Reiki. Al recibirlo, ella le transmitió un mensaje inesperado: “Tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies”. Desde entonces, Cáceres lleva consigo ese rosario, símbolo de una experiencia que, según sus palabras, desafía toda explicación racional: “No sé, creer o reventar”.

Así, Luciano Cáceres dejó testimonio de momentos en los que la espiritualidad, el arte y la memoria familiar se entrelazan, marcando su vida personal y profesional.

