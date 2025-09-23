Creyeron que estaba muerto…y apareció en su propio velorio

Insólito en Tucumán: joven asiste a su propio velorio y grita “¡estoy vivo!”

Un episodio sorprendente ocurrió en Villa Carmela, Tucumán, cuando un joven de 22 años asistió a su propio velorio. Todo comenzó después de que fuera atropellado por un camión en una localidad cercana y su madre, por error, identificara otro cadáver como el de su hijo.

La confusión llegó a su punto máximo durante la ceremonia, cuando el joven irrumpió en la sala y exclamó: “¡Estoy vivo!”, dejando a todos los presentes atónitos. La situación evidenció un grave error en la identificación de la víctima del accidente ocurrido en la ruta que conecta con Alderetes.

Las primeras versiones del caso sugerían un posible suicidio. Sin embargo, el fiscal Carlos Sale decidió investigar el hecho como homicidio culposo y trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial.

Confusión inicial

El subjefe de la comisaría de Alderetes, Carlos Ramírez, relató que, en la madrugada del jueves pasado, recibieron la noticia de que un hombre se habría quitado la vida arrojándose bajo un camión en una ruta alternativa cerca del puente Ingeniero Barros. De inmediato, la policía intervino y se realizaron los procedimientos correspondientes, incluyendo la identificación del conductor del camión y la actuación de criminalística.

Al amanecer, los familiares se presentaron en la comisaría para reconocer el cuerpo. Según Ramírez, “es muy lamentable lo que le tocó vivir a esta familia”, y la madre reconoció al cadáver mediante el procedimiento oficial de entrega.

El velorio y la sorpresa

Horas después, la comisaría de Villa Carmela informó que se estaba llevando a cabo un velorio en una vivienda familiar y que el joven, presuntamente fallecido, había aparecido vivo. La sorpresa fue inmediata entre los presentes. Ana Laura, una vecina, describió la escena: “Hubo un lío tremendo. Muchos se espantaron, otros gritaron y lloraron. La verdad es que quedamos helados”.

El joven explicó que al momento del accidente estaba consumiendo drogas en Alderetes y desconocía que su familia lo había dado por muerto.

Justificación de las autoridades

El comisario Juan Pablo Gómez, jefe de la comisaría de Alderetes, aseguró: “La policía ha trabajado con total seriedad. Se documentó la presencia de la señora, se confirmó el reconocimiento del cadáver y se realizó la entrega del cuerpo”. Agregó que la familia de la víctima del accidente finalmente fue localizada y pudo retirar el cuerpo correctamente de la morgue.

El confuso episodio recuerda al clásico filme Esperando la carroza, aunque esta vez, la sorpresa fue muy real y vivida por los propios familiares del joven.

Mirá el video siguendo este enlace: https://cdn.jwplayer.com/previews/NDv3GZYp

Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2025/09/23/esperando-la-carroza-a-la-tucumana-un-joven-irrumpio-en-su-propio-velorio-al-grito-de-estoy-vivo/