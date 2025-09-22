Milei en modo emperador, en la búsqueda de blindaje

El presidente Javier Milei partió, con retraso a Estados Unidos, en búsqueda de un nuevo aporte del Tesoro Nacional de ese pais para controlar el dólar y otras variables económicas.

En función de la desesperación, anunció retenciones cero hasta fin de octubre.

Promulgó la ley de emergencia en discapacidad pero, de manera insólita e ilegal, asegura que la ley está suspendida hasta que el Congreso informe de dónde saldrán los fondos.

Nula marcha en apoyo a un presidente que cada vez está más solo y alejado de la realidad.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: