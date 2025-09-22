Close Menu
martes, septiembre 23
Policiales - Judiciales

Tragedia en Comodoro: un hombre de 49 años murió tras caer de un acantilado

La víctima habría perdido el equilibrio y sufrió una caída fatal. Policía y personal de emergencias trabajan en el lugar para recuperar el cuerpo y esclarecer las causas.
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Una tragedia ocurrió este lunes, cuando un hombre de 49 años murió tras caer de un acantilado en el Barrio Padre Corti.  De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima habría perdido el equilibrio, lo que provocó una caída fatal. Personal de policía, bomberos y emergencias médicas intervino en el sitio para rescatar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

EESS-300x250-80kb

Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y dar aviso a sus familiares, al tiempo que investigan las circunstancias del accidente.


Noticia en desarrollo

Share.

Related Posts