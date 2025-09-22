Tragedia en Comodoro: un hombre de 49 años murió tras caer de un acantilado

Una tragedia ocurrió este lunes, cuando un hombre de 49 años murió tras caer de un acantilado en el Barrio Padre Corti. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima habría perdido el equilibrio, lo que provocó una caída fatal. Personal de policía, bomberos y emergencias médicas intervino en el sitio para rescatar el cuerpo y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

Las autoridades trabajan para identificar a la víctima y dar aviso a sus familiares, al tiempo que investigan las circunstancias del accidente.



Noticia en desarrollo