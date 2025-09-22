Protesta en Vaca Muerta Sur: un delegado de la UOCRA sacó un arma y disparó en medio del reclamo laboral en General Roca

Un grave episodio de violencia ocurrió este lunes por la mañana en las inmediaciones de la obra del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), al norte de General Roca, cuando trabajadores desocupados que reclaman ser incorporados a las tareas complementarias denunciaron que un delegado de la UOCRA efectuó un disparo en medio de una discusión.

Según los datos preliminares, alrededor de las 9 unas 40 personas se concentraron para exigir puestos de trabajo. Durante la manifestación se presentó Altamirano, identificado como delegado de la UOCRA, quien mantuvo una fuerte discusión con uno de los manifestantes. De acuerdo con los testimonios, en medio del forcejeo se le cayó un revólver, que luego levantó y accionó, sin apuntar contra nadie en particular.

La secuencia quedó registrada en video por los propios trabajadores y fue entregada a la Justicia. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar para garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes.

Los manifestantes afirmaron que el delegado intentó amedrentarlos para que cesaran su protesta. Aunque la medida de fuerza no bloqueó los accesos a la obra, los trabajadores desocupados aseguran que son unos 120 los que esperan ser incorporados, como lo establece el compromiso de que al menos un 80 % de la mano de obra sea local.

El episodio se da en un contexto de tensión interna dentro de la UOCRA de General Roca. La seccional está intervenida desde abril, tras la renuncia de su delegado Leonardo Pridebailo, y hay disputas por la conducción entre facciones que denuncian favoritismos hacia trabajadores de Villa Regina.

El oleoducto VMOS es un proyecto de 437 kilómetros que permitirá exportar petróleo y gas de la Cuenca Neuquina a través de Punta Colorada (Río Negro). El consorcio Vaca Muerta Oil&Sur SA, integrado por YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell, financia y ejecuta la obra, que busca potenciar la producción hidrocarburífera y generar empleo local.

Las autoridades judiciales investigan ahora el violento incidente para determinar las responsabilidades penales y garantizar la seguridad en la continuidad de los trabajos.



