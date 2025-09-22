Luciana Geuna contó el calvario que la llevó al hospital: “Me desangraba, fue un susto”

La periodista Luciana Geuna habló en su programa sobre la dramática internación que generó preocupación entre colegas y seguidores: tras varios días de sangrados intensos, fue atendida en la guardia y luego internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde recibió tratamiento para detener la hemorragia y recuperar su estado.

Geuna relató que hace unos meses empezó a tomar anticonceptivos recetados por su ginecóloga y que, desde hace alrededor de tres meses, notó una reacción anómala que derivó en episodios de sangrado cada vez más intensos. “El lunes por la noche noté que el sangrado era mayor; el martes empeoró y el miércoles fue un desastre. El jueves fue un desastre mayúsculo”, contó.

En el IADT la sometieron a estudios y tratamientos que inicialmente no dieron resultado: “En un día ya me había bajado un tercio de glóbulos rojos. Al día siguiente ya estaba en la mitad y no me hacían efecto los remedios. Me pasaban por vía para frenarlo… fue una sensación muy fea, es desangrarte a otra escala”, describió conmovida. Los médicos llegaron a considerar la necesidad de una transfusión.

La periodista destacó que, pese a que las hemorragias pueden ser frecuentes en mujeres, el volumen y la duración de su caso fueron excepcionales: “Fue algo muy traumático… parecía que me tenían que trasfundir”. Contó que recién el domingo —luego de recibir distintos tratamientos— el sangrado cedió y que la semana siguiente pudo regresar a su casa.

En su relato detalló las secuelas: “Perdí la mitad de los glóbulos en dos días y ahora me va a llevar un mes volver a mis valores. Recién el viernes volví a sentir que era yo. Me agito si camino o hablo mucho, pero estoy mejor y más fuerte”.

La reacción pública no tardó: colegas y figuras públicas le enviaron mensajes de apoyo. Entre ellos, Fer Dente le pidió que no vuelva a exponer su salud y Sergio Lapegüe le deseó fuerzas y ofreció ayuda.

Geuna cerró su testimonio con una reflexión sobre la escucha del propio cuerpo: dijo que venía “muy al palo” y que su organismo le mandó señales que, en este caso, fue necesario atender con urgencia.



