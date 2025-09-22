Pampita recuperó los celulares con fotos de su hija Blanca tras un violento robo en su casa

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain vivió horas de angustia tras sufrir un robo en su residencia de Barrio Parque, ocurrido mientras viajaba a España como embajadora de perfumes de Carolina Herrera.

Delincuentes ingresaron a su vivienda, cortaron la energía para desactivar la alarma y forzaron una caja fuerte, llevándose dinero en efectivo, objetos de valor y varios celulares que guardaban fotos y videos irreemplazables de su hija Blanca, fallecida en 2012.

“Lo único que me da mucha tristeza es no tener esos videos y fotos que tienen un valor incalculable para mí. Todo lo demás es secundario”, dijo Pampita, profundamente conmovida, al regresar al país.

Celulares devueltos

En las últimas horas, el abogado Fernando Burlando informó que los celulares fueron enviados de manera anónima a su estudio jurídico, aparentemente a través de un auto de aplicación. Luego de verificar su contenido, confirmaron que las imágenes de Blanca estaban intactas.

La propia Pampita, emocionada, lo confirmó en el ciclo de streaming Rumis:

“Ya los tengo en mi poder. Todos los que perdimos un familiar sabemos lo que es escuchar la risa de la persona que amamos. Era material muy importante para mí”.

La modelo explicó que no existía otra copia de esos recuerdos y que ya había intentado sin éxito recuperarlos de un hackeo sufrido en 2008. “Era lo único importante en mi casa. Carteras, anteojos, no me importan. Ayer recé todo el día y le pedí a mi hija que me ayudara”, expresó entre lágrimas.

La Policía de la Ciudad investiga cómo se produjo el robo, que habría requerido trabajo previo para cortar la luz e ingresar por la parte trasera de la propiedad, lindante con las vías del tren. Hasta el momento no hay detenidos, y se trabaja sobre las cámaras de seguridad de la zona.

Pampita agradeció el apoyo de colegas y amigos, como Fer Dente y Sergio Lapegüe, que se movilizaron con mensajes de afecto. “Fue un susto muy grande, pero lo único que me importaba era recuperar esos recuerdos de Blanca”, concluyó.



