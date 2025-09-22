Habrá cortes de calles esta noche por las obras en el histórico edificio La Agrícola

La comunidad deberá tener en cuenta que este lunes por la noche se realizarán cortes parciales y totales de calles en el casco céntrico de Comodoro Rivadavia por los trabajos de restauración del histórico edificio La Agrícola, ubicado en la intersección de San Martín y 25 de Mayo.

Según informó el consorcio del inmueble, desde las 21:00 horas se cortará totalmente la calle San Martín entre Mitre y 25 de Mayo, mientras que en 25 de Mayo el tránsito quedará reducido a medio carril entre San Martín y Rivadavia. Los cortes se extenderán durante las próximas jornadas, ya que las tareas demandarán al menos dos días y medio más de trabajo.

Los operativos se deben a la colocación de chapas en el techo del edificio, luego de haber retirado las antiguas tejas que representaban un riesgo para los transeúntes. Para estas maniobras se emplearán grúas, por lo que se solicita a automovilistas y peatones circular con precaución por la zona.

Un edificio con valor histórico y patrimonial

La Agrícola es una de las construcciones más emblemáticas de la Patagonia, levantada a fines de la década del ’40 con mano de obra especializada traída desde Europa. Aún conserva detalles originales como sus escaleras de mármol francés, barandas de bronce, azulejos y sanitarios de más de 70 años, además de instalaciones pensadas para el personal de servicio que residía en el edificio.

Próximas etapas

Una vez finalizado el recambio del techo, el consorcio proyecta restaurar el cartel de neón “La Agrícola”, realizar una limpieza y pintura de la fachada de ladrillo visto, y recuperar la puerta de ingreso, considerada una pieza única por su diseño y estado de conservación.

“Queremos que el edificio vuelva a erigirse como un estandarte, una obra privada pero en beneficio de toda la comunidad”, remarcaron desde el consorcio, que agradeció la colaboración de la Municipalidad, el área de Tránsito y las autoridades locales que facilitaron los trámites para avanzar con la obra.