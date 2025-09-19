Comodoro refuerza las castraciones y anuncia doble jornada de vacunación antirrábica en el Parque de la Ciudad

El secretario de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez, mantuvo un encuentro con organizaciones protectoras de animales como Comodoro Conciencia Activa, Red de Políticas Públicas, Rada Tilly Animal y Pata de Perro, para evaluar y fortalecer las políticas de bienestar animal en la ciudad.

Durante la reunión, Gómez destacó el compromiso de la gestión municipal, que abrió las puertas del Centro de Salud Animal y Adopción e incorporó dos nuevos veterinarios, con el objetivo de aumentar el número de castraciones.

La campaña de esterilización avanza en diferentes barrios: desde el 5 de septiembre se trabaja en San Cayetano y se prevé continuar en otros sectores. Además, se implementan turnos los sábados para quienes no pueden asistir de lunes a viernes.

El funcionario remarcó que estas acciones responden a una directiva del intendente Othar Macharashvili, en el marco de un Centro de Salud Animal abierto a la colaboración de asociaciones locales.

Este fin de semana se llevará a cabo una campaña gratuita de vacunación antirrábica en el Parque de la Ciudad (Km. 3):

Sábado 20 de septiembre: de 13:00 a 17:00

Domingo 21 de septiembre: de 9:00 a 12:00

Requisitos: el responsable del animal debe presentar DNI y ser mayor de 18 años. Los perros deben asistir con correa, collar o pretal, y los gatos, en jaula, canil, caja cerrada, bolso o mochila.

Consultas al WhatsApp 297-5400388.

Estas iniciativas refuerzan el compromiso municipal con la salud y el control poblacional de perros y gatos, fomentando el trabajo conjunto con las entidades proteccionistas.