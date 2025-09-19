Detuvieron a un abogado que facilitaba teléfonos y mensajes a reclusos para planear delitos desde las cárceles de Ezeiza y Marcos Paz

En un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la provincia de Buenos Aires a un abogado acusado de brindar su teléfono celular a más de quince internos de los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz, facilitando que planearan y ordenaran hechos delictivos desde la cárcel.

La causa se inició por una denuncia del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que advirtió conversaciones de algunos presos sobre un posible atentado contra autoridades judiciales y penitenciarias. La Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) encomendó la investigación a la Dirección General de Operación Antidrogas Hidrovía del Paraná de la PFA, con intervención del Juez Federal de Garantías Eduardo Daniel Rodríguez Da Cruz.

Tras meses de tareas de inteligencia, la División Antidrogas Rosario determinó que el abogado no ejercía una defensa legal convencional, sino que transmitía instrucciones, gestionaba encargos y recibía pagos en dólares.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, a cargo del Dr. Carlos Vera Barros, ordenó allanamientos en los penales de Marcos Paz y Ezeiza y en domicilios de Ezeiza, Isidro Casanova, Rafael Calzada y el Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) en la Ciudad de Buenos Aires.

La detención del abogado se concretó a la salida del Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, tras una entrevista con César Morán de la Cruz, alias “Loco César”, un preso de alto riesgo y reconocido narcotraficante de la Villa 31. En su poder se hallaron diez cartas dirigidas a su organización, dos celulares, una credencial de abogado, un auto y 40.700 pesos.

En otros procedimientos se secuestraron 11 gramos de cocaína, una carabina Anderson AM-15 calibre .223, 120 municiones, un subfusil desarmado, un cargador de 9 mm, además de dos teléfonos, una notebook, dos pendrive, 240 mil pesos y papeles con anotaciones de interés.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia imputado por asociación ilícita, encubrimiento agravado y confabulación.