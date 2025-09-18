Escándalo en LAM: Yanina Latorre apuntó sin filtro contra Marixa Balli tras su renuncia

Yanina Latorre explotó contra Marixa Balli tras su salida de LAM

Este miércoles, Yanina Latorre no se guardó nada y lanzó durísimos comentarios contra Marixa Balli, quien hasta hace pocas semanas formaba parte de LAM (América TV). Si bien parecía que ambas tenían buena relación, todo cambió luego de que Ángel de Brito revelara que la decisión de Marixa de abandonar el programa habría estado relacionada con su vínculo con Yanina. Lejos de dejarlo pasar, la rubia estalló y dejó en claro su postura.

El pase de Marixa a Telefe

Marixa Balli decidió alejarse de LAM y mudarse a Telefe, donde ya tiene asegurada su participación en la próxima edición de MasterChef Celebrity. Incluso antes de debutar en el reality, se la pudo ver en Por el mundo, el clásico ciclo de viajes de Marley. Al regresar de una de esas grabaciones, Balli realizó un móvil con el programa de De Brito. En esa charla, el conductor la invitó a sentarse en la mesa de LAM en la próxima entrega de los premios Martín Fierro, ya que el ciclo está nominado. Sin embargo, Marixa rechazó la propuesta alegando que ahora forma parte del canal de las pelotas y que necesitaría autorización de la emisora. Esa respuesta fue la chispa que encendió la furia de Yanina Latorre.

La reacción de Yanina: “Desagradecida”

Fiel a su estilo frontal, Latorre no dudó en criticar con dureza a su excompañera: “No sé por qué Ángel le perdonó la vida. Es una desagradecida a nivel mil puntos. Nos odia. Se fue de LAM porque me odia a mí, a él, a todos”. Pero no se quedó ahí. También le recordó a Marixa que fue Ángel de Brito quien le dio la oportunidad de volver a la televisión tras años de ausencia: “Ángel lo dio todo. Y habría que explicarle a Marixa, la señora televisión, que el Martín Fierro es la fiesta de toda la tele. Lo transmite Telefe, su canal actual, y nadie pide permiso para ir”.

La chicana final

Como si todo esto fuera poco, Yanina aprovechó otra declaración de Balli para contraatacarla con ironía: “Marixa, para hacer ese móvil, ¿le pediste permiso a Telefe? Porque saliste en América, en LAM… ¿pidió permiso?”.

El origen del conflicto

La tensión entre ambas viene de antes. Todo comenzó cuando Marixa mostró malestar porque no fue convocada para reemplazar a De Brito durante una lesión del conductor. En su lugar eligieron a otro interino y esa decisión generó enojo. La situación escaló aún más cuando Balli decidió salirse del grupo de WhatsApp de las “angelitas”, dejando en claro que no tenía intención de volver a LAM en calidad de conductora. Yanina no dudó en exponerlo al aire y allí se produjo el primer cruce fuerte entre ambas. Finalmente, a mediados de agosto, Marixa se despidió del ciclo diciendo que estaba en “un proceso de cambios personales”. Sin embargo, rápidamente trascendió que su verdadera intención era cerrar su pase a Telefe, decisión que también habría estado motivada por su incomodidad con Latorre.

La polémica sigue abierta

Ahora, con la negativa de Marixa a sumarse a la mesa de LAM en los Martín Fierro, la guerra volvió a encenderse. Yanina Latorre no dudó en tildarla de desagradecida y dejó en claro que la relación entre ambas está más rota que nunca.

