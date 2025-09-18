Ministra albanesa creada con IA sorprendió en el Parlamento con un fuerte mensaje

La primera ministra de Albania generada por IA habló ante el Parlamento: “No reemplazamos humanos, los ayudamos”

Un hecho histórico para Albania

Albania dio un paso histórico este jueves: Diella, la primera ministra generada por inteligencia artificial en el mundo, habló ante el Parlamento del país balcánico.

Su mensaje fue claro y directo: no busca reemplazar a los humanos, sino ayudarlos. También respondió a quienes cuestionan su constitucionalidad por no ser una persona real: > “Permítanme recordarles que el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”.

Un nombramiento con objetivo claro

Diella fue nombrada la semana pasada por el primer ministro socialista, Edi Rama. Su misión principal será supervisar todas las licitaciones de contratación pública para garantizar que sean “100 % libres de corrupción” y que los fondos públicos se manejen con total transparencia.

La lucha contra la corrupción es clave para que Albania avance en su candidatura a la Unión Europea. El país, con 2,8 millones de habitantes, aspira a sumarse al bloque europeo antes de 2030.

Su intervención ante el Parlamento

La ministra virtual se dirigió a los diputados por videoconferencia durante la presentación del programa del gobierno. Aunque no se detalló cómo se generó su discurso, Diella dejó en claro su postura frente a la polémica: > “Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano. Pero repito: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”.

Durante su intervención, lució un traje tradicional albanés, reforzando su conexión con la cultura local.

Ver video en X siguiendo este link:

https://x.com/PublliusCS_a/status/1968653268185190507

Su trayectoria como asistente virtual

Antes de asumir como ministra, Diella ya ayudaba como asistente virtual en la plataforma e-Albania desde enero. Allí había emitido 36.600 documentos digitales y prestado casi 1.000 servicios a los ciudadanos.

Críticas y polémica

El nombramiento recibió fuertes críticas de la oposición. El ex primer ministro Sali Berisha aseguró: > “Es imposible frenar la corrupción con Diella. ¿Quién va a controlar a Diella? Es inconstitucional”.

Berisha también anunció que su partido planea recurrir al Tribunal Constitucional.

Por su parte, Edi Rama, que consiguió un cuarto mandato en las elecciones de mayo, tuvo que interrumpir su discurso varias veces debido a los abucheos de la oposición. A pesar de esto, su programa de gobierno fue aprobado.

Con información de EFE.

Fuente:https://www.clarin.com/mundo/ministra-albanesa-hecha-ia-defendio-parlamento-peligro-maquinas-decisiones-inhumanas-poder_0_IQVbjjFSBh.html