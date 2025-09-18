Fuerte cruce en el Senado: Caputo acusa a la oposición de querer «voltaer al Presidente»

Caputo cruzó a la oposición por los ATN: “Quieren voltear al Presidente y recuperar su negocio”

Otro revés para el Gobierno

Tras la dura derrota en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que este jueves el Senado insistirá en romper el equilibrio fiscal al rechazar el veto a la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, afirmó Caputo en un posteo en su cuenta de X.

Acusaciones en la previa de la sesión

En la antesala de la sesión en la Cámara alta, donde el Gobierno se expone a otro revés parlamentario, Caputo vinculó esta situación con los tiempos electorales: “Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”.

El ministro también recordó a los ciudadanos la importancia del voto: > “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”, haciendo referencia a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Alianzas inesperadas y tensión con gobernadores

Impactados por otra derrota en Diputados, desde el Gobierno denunciaron que sectores cercanos al PRO y a algunos gobernadores se aliaron con el kirchnerismo para voltear los vetos de Milei y generar inestabilidad política.

En otra semana difícil para la Casa Rosada, el Senado se prepara para rechazar otro veto de Milei y ratificar la ley de ATN. El Ejecutivo sostenía que esos fondos deben destinarse a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales.

Intentos del Gobierno por acercarse

Con el veto a la ley de ATN firmado hace una semana, el Gobierno buscó recomponer la relación con los gobernadores y formó una Mesa Federal junto a los mandatarios provinciales.

En ese marco, Caputo, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro del Interior Lisandro Catalán, recibió a gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Tras el encuentro, la Casa Rosada habilitó un giro de $12.500 millones en ATN: – Entre Ríos: $3.000 millones – Chaco: $2.500 millones – Misiones: $4.000 millones – Santa Fe: $3.000 millones

Pese al acercamiento, los gobernadores se mantuvieron firmes y el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, anunció que tienen los votos para ratificar la ley, aprobada originalmente en el Senado con 56 votos afirmativos.

Cómo será la sesión en el Senado

El Senado, como Cámara de origen, comenzará con el debate para insistir en la ley de ATN. Al no tener dictamen, se requiere el apoyo de dos tercios de los presentes para habilitar su tratamiento y aprobación sobre tablas.

La respuesta de la oposición

El diputado y legislador electo Leandro Santoro salió al cruce de Caputo: > “Bájense del pony y escuchen a la gente, la están chocando toda”.

Santoro agregó: > “Cuando las instituciones funcionan, la democracia se fortalece. Cualquier otra cosa, es un delirio autocrático”.

En la misma línea, el candidato por Fuerza Patria Sebastián Galmarini replicó: > “No digas más pavadas que ya no te cree nadie. Y no te pierdas el negocio. ¡Compra, campeón!”.

La frase hace referencia a la ya famosa expresión de Caputo del 2 de julio: > “Comprá, no te la pierdas, campeón”, utilizada en tono irónico para quienes consideraban que el dólar estaba barato.

Fuente: https://www.clarin.com/politica/caputo-cruzo-oposicion-previa-batalla-senado-atn-quieren-voltear-presidente-recuperar-negocio_0_RQwKC7oqoX.html