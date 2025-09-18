Franco Colapinto rompe el silencio sobre su futuro en Alpine: «Mi decisión está tomada»

Franco Colapinto enfrenta rumores y mantiene la calma sobre su futuro en Alpine

Colapinto no se deja afectar por los rumores

Franco Colapinto habló sobre los rumores que indican que podría no continuar en Alpine la próxima temporada y dejó en claro que no lo afecta el “ruido externo”. Aunque la escudería francesa aún no confirmó su continuidad, el piloto argentino es hoy la opción más firme, aunque todo sigue siendo especulación.

“No se puede controlar lo que pasa alrededor. Ese ruido externo no es algo que me esté influyendo mucho últimamente, pero es algo que hay que saber controlarlo”, afirmó Colapinto en diálogo con ESPN.

El piloto explicó que muchas críticas surgen por las altas expectativas de los fanáticos, que quieren verlo siempre brillar: “Hay muchas expectativas y mucha gente que quiere que nos vaya bien. A veces, cuando eso no sale, hay críticas”.

Su foco está en progresar carrera a carrera

Colapinto destacó que su principal objetivo es seguir mejorando y lograr constancia en cada competencia: “En cuanto a lo personal, lo importante es seguir progresando, seguir estando más cómodo con el auto y creo que lo voy encontrando”, aseguró.

Sobre el Gran Premio de Bakú, donde el año pasado logró sus primeros puntos con Williams, Colapinto comentó que este año será muy diferente con otro auto: “Bakú es de mis recuerdos más especiales, entrar por primera vez a Q3 y sumar puntos en mi primera carrera callejera. Sabemos las limitaciones de nuestro auto y que tendremos algunas dificultades. Hay rectas muy largas y nuestro paquete no es el más adecuado para esta pista. Trabajaremos para maximizar lo que tenemos”.

Qué opciones tiene Alpine para la segunda butaca de 2026

Según Motorsport, estas son las alternativas que Alpine evalúa para su segunda butaca en la máxima categoría del automovilismo:

Franco Colapinto: Hoy es la opción más segura. Flavio Briatore dejó entrever que al argentino quizás lo presionaron demasiado después de reemplazar a Jack Doohan, pero sigue siendo la apuesta principal.

Jack Doohan: Parece poco probable que vuelva al equipo. Si Alpine lo consideraba proyecto a largo plazo, ya lo habrían reincorporado.

Paul Aron: El estonio tuvo pocas oportunidades hasta ahora, pero ha mostrado buenas actuaciones en simulador y entrenamientos libres.

Yuki Tsunoda o Liam Lawson: Si se corta con la apuesta juvenil, estos dos podrían ser alternativas sólidas.

Leonardo Fornaroli: El italiano lidera F2 con Invicta y es uno de los juniors más codiciados.

Kush Maini y Gabriele Mini: No brillaron en F2, al igual que Mick Schumacher, quien no está en la lista para 2026.

Otros nombres: Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, Fred Makowiecki, Jules Gounon y Paul-Loup Chatin podrían estar en la órbita, aunque no están cerca de dar el salto. Luke Browning (Williams) y Alex Dunne (McLaren) destacan en F2 y podrían quedar disponibles si surge la oportunidad.

Colapinto se mantiene tranquilo y concentrado en su crecimiento personal y deportivo, mientras Alpine analiza cuidadosamente sus opciones para la próxima temporada.

Fuente: https://tn.com.ar/deportes/automovilismo/2025/09/18/franco-colapinto-enfrento-los-rumores-sobre-su-futuro-en-alpine-y-dejo-una-frase-contundente/