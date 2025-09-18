ANSES: Cronograma de pagos de hoy jueves 18 de septiembre

ANSES: Cronograma de pagos para jueves 18 de septiembre 2025

La ANSES publicó el cronograma de pagos para este jueves 18 de septiembre de 2025. Los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF y otras prestaciones podrán consultar quiénes cobran hoy y los documentos habilitados para recibir sus pagos.

Jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo cobrarán este jueves 18 de septiembre quienes tengan documentos terminados en 8. Es importante estar atento a la fecha y al número de documento para evitar demoras.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Los beneficiarios de la AUH con documentos terminados en 8 recibirán sus pagos este jueves. Este cronograma también aplica para las prestaciones del SUAF.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las mujeres que reciben la AUE con documentos terminados en 6 cobrarán sus asignaciones este jueves 18 de septiembre. Esta ayuda es clave para acompañar el desarrollo del embarazo y garantizar el bienestar de las futuras mamás.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento se cobran este mes hasta el 10 de octubre, para todas las terminaciones de documentos. Estas prestaciones permiten acompañar momentos importantes de la vida familiar.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas también se cobrarán hasta el 10 de octubre, sin importar la terminación de documento.

Es recomendable que todos los beneficiarios consulten el cronograma oficial de ANSES para asegurarse de la fecha exacta y evitar inconvenientes al momento de cobrar.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/2025/09/18/anses-cuando-cobro-el-cronograma-de-pagos-para-este-jueves-18-de-septiembre/