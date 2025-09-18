Avances contra la leucemia salvan vidas, pero Tomas necesita nuestra ayuda

Avances contra la leucemia aumentan la esperanza, pero Tomás necesita ayuda urgente

Qué es la leucemia

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Se produce cuando el cuerpo genera glóbulos blancos anormales, que desplazan a las células sanas y dificultan funciones vitales como defenderse de infecciones, transportar oxígeno o detener hemorragias.

Existen distintos tipos, siendo los más comunes en la infancia la leucemia linfoblástica aguda (LLA) y, en menor medida, la leucemia mieloide aguda (LMA). Gracias a avances en quimioterapia y trasplantes de médula, las tasas de supervivencia han mejorado en las últimas décadas. Sin embargo, aún hay casos complejos que no responden a estos tratamientos.

La historia de Tomás Musso

En Argentina, el acceso a terapias innovadoras para leucemias tipo T aún no está disponible de manera generalizada, por lo que muchas familias buscan opciones en el exterior. Ese es el caso de Tomás Musso, un joven de 16 años de Haedo que convive con leucemia linfoblástica aguda tipo T desde hace cinco años.

A pesar de haber atravesado un trasplante de médula y varios ciclos de quimioterapia, la enfermedad volvió a aparecer. Hoy, su única alternativa es una terapia CAR-T en Roma o Singapur. El costo supera 1,2 millones de dólares, una suma imposible de afrontar sin ayuda.

La familia de Tomás inició una campaña solidaria, que ya logró reunir cerca del 20% del dinero necesario. El tiempo es crítico: Tomás debe comenzar el tratamiento en menos de 15 días para aumentar sus posibilidades de éxito. La movilización de su entorno, organizaciones sociales y miles de donaciones muestran cómo la solidaridad se convierte en la principal herramienta cuando la medicina local aún no puede ofrecer una solución.

Este caso refleja la brecha entre los avances científicos y la disponibilidad de tratamientos en distintos países, un desafío que afecta a muchos pacientes.

Nuevos horizontes en la investigación

La comunidad científica internacional trabaja en terapias más específicas y eficaces. La más prometedora es la terapia CAR-T, que modifica los linfocitos del propio paciente para que reconozcan y ataquen las células tumorales.

Un estudio reciente sobre la terapia experimental GYA01 mostró resultados alentadores en modelos animales con LMA y LLA tipo T, logrando atacar de manera precisa las células malignas e incluso erradicar la enfermedad en algunos casos.

