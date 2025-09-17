Los diputados y la calle rechazaron los vetos

La calle, en todo el país, y la mayoría de la Cámara de Diputados rechazaron ayer los vetos que el presidente Javier Milei aplicó al Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, que ahora deberán volver al Senado.

Se trata de un nuevo golpe que, del Congreso y la realidad, recibe el gobierno nacional.

Milei regresó al país, procedente de Paraguay, y se metió a la Casa Rosada a seguir de cerca que es lo que pasaba en Diputados.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: