Marcha Universitaria: “si el pueblo no pelea por este tipo de políticas públicas el futuro de nuestro país se pone en riesgo” dijo Luque.

El candidato a diputado nacional por el frente Unidos Podemos marchó en Comodoro Rivadavia este miércoles junto miles de estudiantes, docentes, sindicatos y militantes en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.

“Marchamos por el financiamiento universitario, por una nueva medida de este Gobierno Nacional en contra de la educación pública, en contra del futuro de nuestros jóvenes, que es lo que nosotros tenemos que pelear” aseveró el candidato a diputado nacional.

Cuestionó fuertemente la decisión política del Gobierno Nacional de desfinanciar la educación pública y someter a los trabajadores y trabajadoras con el fin de vaciar el sistema público universitario.

“Los salarios de docentes universitarios cayeron un 29% real en la gestión de Javier Milei” recordó el candidato quien criticó además el proyecto de presupuesto presentado por el presidente el cual “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.

Apuntó que “la marcha masiva en las calles en todo el país provocó que muchos diputados rechazaran el veto de Milei esta tarde, y otros por razones electorales como la diputada Romero (Ana Clara – PRO) que cambio su voto y esta vez no se abstuvo” disparó.

Resaltó además que, en el presupuesto enviado por el ejecutivo, “el presupuesto universitario es el más bajo en dos décadas”.

“Las universidades cumplen un rol social y federal insustituible. Son motores de movilidad social” y destacó el volumen de la marcha realizada en la ciudad. “Es necesario defender como política de Estado en un derecho colectivo. Eso es la universidad” remarcó.

Luque remarcó que “si el pueblo no pelea por este tipo de políticas públicas que durante mucho tiempo fueron banderas de la Argentina, el futuro de nuestro país se pone en riesgo”.

“Tenemos que defender, como están defendiendo tantos estudiantes, tantos gremios; la educación pública gratuita, las universidades públicas que han caracterizado al pueblo argentino durante mucho tiempo” finalizó.