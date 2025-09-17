Macharashvili: “En Comodoro y en todo el país defendemos con fuerza a la universidad pública”

El intendente acompañó a la UNPSJB y a otras instituciones que se unieron en defensa de la educación pública y contra el veto del presidente Javier Milei a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, finalmente rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados. “La universidad pública es uno de los pilares que nos hizo grandes como nación”, remarcó Macharashvili.

La marcha inició su recorrido en la sede Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Km. 4, finalizando en la intersección de Moreno e Hipólito Yrigoyen, donde tuvo lugar el acto central, que contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco; miembros del gabinete municipal; concejales; dirigentes políticos y sindicales; representantes de distintas organizaciones; integrantes de la comunidad educativa; y vecinos en general.

En ese marco, Othar Macharashvili expuso que “hace menos de dos años, la ciudadanía le daba a este gobierno nacional un voto de confianza. Hoy los mismos ciudadanos que estamos hoy acá le hemos puesto freno; esa garantía que se le dio, se acabó. Agradecemos a los legisladores de esta provincia y del país que rechazaron el veto”.

“Desde nuestro lugar, reafirmamos el compromiso con la educación pública y por la dignidad de la gente. Vamos a seguir luchando todos juntos, no nos van a llevar por delante: en Comodoro y en todo el país defendemos con fuerza a la a la universidad pública, que es uno de los pilares que nos hizo grandes como nación”, apuntó.

Finalmente, recalcó que “como intendente de esta ciudad, agradezco a la sociedad que recapacita y se pone al frente de la lucha, junto con los estudiantes, docentes, no docentes, investigadores y a toda esa comunidad universitaria que ha sido vapuleada e insultada, pero que la comunidad la respalda. Vamos a seguir trabajando todos juntos por nuestra sociedad”.

Por su parte, Lidia Blanco celebró el rechazo al veto del presidente Javier Milei por parte de la Cámara de Diputados, al afirmar que “hoy conseguimos lo que venimos luchando hace dos años; agradecemos al acompañamiento de nuestras autoridades y de toda la comunidad, gremios, vecinos, jubilados, familiares de discapacitados”.

“Esta conquista es de los derechos que supimos conseguir, que debemos cuidarlos y mantenerlos, porque la educación es para todos y nos permite ser libres y nos da oportunidades para crecer. La universidad ha sido desprestigiada por el gobierno de turno, pero el pueblo continúa acompañándonos”, cerró.