Comodoro Rivadavia con neblina y lloviznas: así estará el tiempo este miércoles 17 de septiembre

Comodoro Rivadavia amaneció este miércoles 17 de septiembre con 7,2 °C (sensación térmica 6,4 °C), cielo nublado con neblina, humedad de 89 %, presión de 1017 hPa y viento del este a 6 km/h, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La visibilidad alcanza los 20 km. El sol salió a las 07:28 y se pondrá a las 19:22.
Para la jornada de hoy se esperan lluvias aisladas durante la mañana y tarde, con lloviznas hacia la noche. La temperatura oscilará entre 5 °C de mínima y 9 °C de máxima. Los vientos serán predominantes del este y noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. La probabilidad de precipitación se ubica entre 40 % y 70 % durante gran parte del día.
Pronóstico extendido de 7 días
Jueves: mínima 6 °C – máxima 12 °C
Viernes: mínima 7 °C – máxima 14 °C
Sábado: mínima 6 °C – máxima 14 °C
Domingo: mínima 10 °C – máxima 15 °C
Lunes: mínima 8 °C – máxima 13 °C
Martes: mínima 9 °C – máxima 14 °C