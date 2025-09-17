Abren juicio rápido al hombre que se atrincheró con sus hijos

El pasado lunes se reanudó la audiencia preliminar en el marco del juicio rápido solicitado por la fiscalía contra Oscar Isaías Valdez Carvajal, acusado de resistencia a la autoridad. Durante la instancia, la defensa no presentó pruebas, mientras que la fiscalía ya había ofrecido las suyas en la audiencia anterior, donde además formuló la acusación y requirió una pena de 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

El juez penal Mariano Nicosia dictó el auto de apertura a juicio inmediato e intimó a la Oficina Judicial a fijar, en un plazo de 15 días hábiles, la fecha del debate, que se llevará adelante ante un tribunal unipersonal.

En la audiencia estuvieron presentes Facundo Oribones, procurador de fiscalía; y, por la defensa, la defensora pública Vanesa Vera, acompañada por la abogada adjunta Juliana Fuentes.

El episodio se remonta al 4 de septiembre, cuando Valdez Carvajal fue detenido en una vivienda del barrio Ciudadela de Comodoro Rivadavia. Según la acusación, se atrincheró con sus hijos y amenazó a la policía con un cuchillo y un hacha, al tiempo que gritaba: “Váyanse de acá, los voy a matar a todos”.

El operativo comenzó cuando personal policial acudió al domicilio para acompañar al Servicio de Protección de Derechos en el cumplimiento de una orden judicial de entrega de los niños. Ante la resistencia, intervinieron Infantería y el GEOP, que finalmente lograron desarmarlo y detenerlo.



