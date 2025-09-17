Universidad, gremios y estudiantes llaman a marchar este miércoles en Comodoro para defender la educación y la salud

Representantes gremiales no docentes, estudiantes y distintos sectores de la comunidad universitaria anunciaron una marcha para este miércoles en Comodoro Rivadavia.

“Estamos todo el frente de gremios, los estudiantes, toda la comunidad universitaria en un todo de acuerdo con lo fundamental que resulta que el día miércoles llenemos las calles”, expresaron los voceros. Subrayaron que la movilización no es solo por la universidad, sino también por la emergencia pediátrica y “por el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y nuestra sociedad”.

Recorrido y horarios previstos

15:00 – Concentración en la sede universitaria.

16:00 – Inicio de la caminata.

Paradas intermedias – Una primera en un punto céntrico aún por confirmar y otra en el Carrero Patagónico para sumar más participantes.

17:00 – Arribo al Centro Cultural, donde se realizará el acto principal con lectura de palabras y espera de la votación.

Los organizadores adelantaron que podría haber cortes parciales de calle, ya que la concentración se haría “donde estaba el Domo, en plena Moreno”. Asimismo, señalaron que gestionan la coordinación con Tránsito para minimizar inconvenientes.

Posibles cambios por el clima

Aunque no se esperan lluvias intensas, en caso de precipitaciones importantes el acto podría trasladarse al interior del Centro Cultural, pedido que ya fue elevado a las autoridades municipales.

La convocatoria apunta a defender la educación pública y la salud, reclamando que se respete la independencia de poderes y se garantice el futuro de la sociedad patagónica.



