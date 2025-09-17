Lanús venció 1-0 a Fluminense y dio el primer golpe en los cuartos de la Sudamericana

Lanús consiguió este martes una valiosa victoria 1-0 ante Fluminense de Brasil en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

El único gol lo marcó Marcelino Moreno en el minuto 45 del segundo tiempo, cuando apareció sin marcas en el área y definió de zurda para desatar la euforia del público granate.

Durante gran parte del encuentro reinó la paridad. En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron oportunidades, pero ninguno pudo romper el cero. Fluminense estuvo cerca a los 34 minutos con una acción de Renê que se fue desviada. En el complemento, Lanús dominó la posesión, aunque le costó generar peligro claro hasta la jugada final que selló el triunfo. En la última acción del partido, Carlos Izquierdoz evitó el empate con un cierre providencial.

El desquite se jugará el martes 23 de septiembre a las 21:30 en el estadio Maracaná, donde se definirá el primer semifinalista del torneo continental.

Lo que viene

Antes de viajar a Río de Janeiro, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino recibirá a Platense el viernes, por la novena fecha del Torneo Clausura. Por su parte, el Flu se medirá como visitante frente a Vitória en el Brasileirao.

Síntesis

Copa Sudamericana 2025 – Cuartos de final (ida)

Lanús 1 (Marcelino Moreno 45’ ST)

Fluminense 0

Estadio: Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay) – VAR: Leodán González (Uruguay)

Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Alexis Segovia; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Renê, Juan Pablo Freytes, Thiago Silva, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Kevin Serna, Nonato, Agustín Canobbio; Everaldo Stum. DT: Renato Gaúcho.