Gimnasia de Comodoro inició los entrenamientos y viaja a Chile para dos amistosos ante Deportes Ancud

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia puso en marcha este lunes sus primeros entrenamientos de pretemporada, pensando en los amistosos que disputará ante Deportes Ancud los días 17 y 19 de septiembre en el polideportivo 21 de abril de Puerto Aysén, Chile.

El entrenador Pablo Favarel explicó que la jornada inicial tuvo doble objetivo: “Hicimos una primera práctica donde los jugadores reconocieron las instalaciones, trabajando con el preparador físico en el gimnasio y después básquet en la cancha”, detalló.

De cara a los compromisos en territorio chileno, Favarel agregó: “Con mucha expectativa de seguir construyendo el equipo de cara no solamente a los dos amistosos que tenemos esta semana, sino también al primer partido de La Liga Nacional del 3 de octubre, contra San Martín de Corrientes”.

Abonos para la temporada 25/26

Mientras el equipo se prepara, el club continúa con la venta de abonos para toda la temporada 2025/26 de la Liga Nacional. Los mismos pueden adquirirse en la secretaría del club (Roque Sáenz Peña 764) de lunes a viernes de 13 a 17 horas, o a través del WhatsApp 297-5069150.

Los abonos incluyen beneficios exclusivos: elección y reserva de lugar en el Socios Fundadores, bonificación especial y una tarjeta conmemorativa por los 20 años del título de Liga Nacional.



