lunes, septiembre 15
Ciudad

Universidades marchan el 17 de septiembre contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

La UNPSJB convoca a marchar en todas sus sedes para defender la educación y la salud pública, luego del veto presidencial a la norma que garantizaba fondos para gastos y salarios.
La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) anunció una jornada de protesta para el martes 17 de septiembre en defensa de la educación y la salud pública, tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso.

La normativa vetada buscaba actualizar los gastos de funcionamiento según la inflación, recomponer los salarios docentes y nodocentes y evitar recortes que afectan becas, materias, investigación y extensión. Según la UNPSJB, las universidades ya padecen un desfasaje del 134 % en funcionamiento y más del 80 % en salarios, lo que se refleja en la reducción de cupos, becas y actividades académicas.

En Comodoro Rivadavia, la movilización comenzará a las 16:00 desde la sede universitaria hacia el centro, con un acto en Moreno e Hipólito Yrigoyen. Trelew realizará un festival en defensa de la universidad a las 14:00 y una marcha unificada con jubilados a las 17:00. En Puerto Madryn, habrá clase pública a las 14:00, marcha a las 16:00 y otra unificada a las 17:00. En Esquel, la modalidad y horario se confirmarán en las próximas horas.

Las comisiones interclaustro de todas las sedes coincidieron en que sin educación, sin salud y sin ciencia no hay desarrollo, por lo que llaman a toda la comunidad a participar.

