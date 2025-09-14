Domingo  parcialmente nublado y con ráfagas

Comodoro Rivadavia, Chubut, amaneció este domingo 14 de septiembre de 2025 con 10.9 °C y cielo mayormente nublado, según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La sensación térmica es de 10 °C, con humedad de 46 %, presión de 1008.4 hPa y viento del oeste a 34 km/h.

Para lo que resta del día, el pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima llegará a 17 °C, mientras que la mínima se registrará en 7 °C.

El viento será protagonista de la jornada, con ráfagas de entre 51 y 78 km/h, provenientes del noroeste en la mañana y tarde, y rotando al oeste en la noche.