Luque recibió el apoyo del intendente de Gualjaina: “En el interior de Chubut es donde más se nota el abandono total del Estado”

El Intendente de Gualjaina, Marcelo Limarieri, recibió a Juan Pablo Luque y marcó el apoyo al candidato a Diputado Nacional de Unidos Podemos. Luque reconoció el valor porque «es el primer intendente de Chubut que se anima públicamente a acompañar este proyecto. El miedo que había en esta provincia se empieza a acabar”.

Este sábado, Juan Pablo Luque y el candidato suplente Juan Peralta mantuvieron una reunión en Gualjaina con el intendente Marcelo Limarieri y vecinos de la meseta, quienes escucharon y expresaron su apoyo a la candidatura a Diputado Nacional para las elecciones del 26 de octubre.

Luque y Limarieri coincidieron en las consecuencias negativas que generaron las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei, la falta de trabajo y recursos a sectores productivos, jubilados, discapacidad, salud en diferentes niveles.

En ese sentido, Juan Pablo Luque volvió a resaltar cómo en cada reunión que “nunca votaría algo en contra de la gente como hicieron las legisladoras de Chubut que responden al gobierno provincial, que cumplieron órdenes del gobierno nacional, cuando debían representar a los chubutenses”.

Los votos en el Congreso a favor de los proyectos del gobierno nacional, continuó Luque, “le ocasionaron un trastorno y un deterioro a todos los chubutenses pero sobre todo a la gente del interior de la provincia, que son quienes más necesitan la presencia del Estado”.

“En el interior es fundamental el INTA para incentivar la producción, el correo para la comunicación, Vialidad Nacional para arreglas las rutas destrozadas que tenemos, asistencia a los sectores con discapacidad que no pueden acceder a terapias como en las grandes ciudades, y hasta el financiamiento universitario para solventar justamente los albergues y las becas a los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme para viajar desde localidades como Gualjaina hacia Esquel, por ejemplo para soñar con ser profesionales”, enumeró Luque.

Asimismo, Luque agradeció el apoyo de Limarieri y valoró su decisión porque “es el primer intendente de Chubut que se anima públicamente a acompañar este proyecto, aún con la dependencia de Provincia que sufren las localidades y comunas del interior. Pero en cada lugar que recorro se dan cuenta que hasta ahora solo les dieron la espalda y les estiraron la agonía. El miedo que había en esta provincia se empieza a acabar”, sentenció.

Por su parte, Limarieri señaló que “nuestra comunidad está sufriendo las consecuencias de un gobierno nacional que ha decidido dejar de lado a la gente. Yo tengo sensibilidad social y debo estar junto a quiénes me han traído a esta posibilidad de ser intendente. Lo voy a acompañar a Juan Pablo porque en el Congreso necesitamos una voz que defienda a los que más están sufriendo”.