El 21 de septiembre se realiza la carrera “Salud Mental Gana las Calles”

El próximo domingo 21 de septiembre en el marco del “Día de la Sanidad” a las 9 se realizará la 4ta edición de la carrera “Salud Mental Gana las Calles”, una propuesta que nació desde el Departamento de Salud Mental del Hospital Regional, junto a integrantes de la Residencia en Salud Mental Comunitaria. Este año el lema será “Con la comunidad”, es una actividad que se promueve con la convicción de que no es posible pensar una salud mental en el encierro.

La actividad es coordinada por el área de Salud Mental del Hospital Regional de Comodoro

Rivadavia con la colaboración del Club Gimnasia y Esgrima. Al igual que en las anteriores ediciones el punto de encuentro será el estadio Socios Fundadores, de allí partirán dos circuitos, uno competitivo de 8 Km. y otro recreativo de 3 Km. de caminata. “Cada año se suman más personas, es una actividad que busca visibilizar y darle lugar al deporte en la vida cotidiana, porque se necesita para nuestra salud mental y esta es una forma de

visibilizarlo” expresaron las organizadoras.

“Más zapatillas y menos pastillas»

“El deporte te saca de muchos problemas, si uno se queda sentado en la casa y mirando problemas desde las pantallas, te hace mal. Queremos incentivar a que la gente haga deporte. Más zapatillas y menos pastillas” expresó Manuel Rodríguez, colaborador del evento. Las especialistas que integran el equipo coordinador indicaron

que hoy la salud mental está en el centro de la escena diaria, porque los problemas

relacionados a la salud mental crecieron en el último tiempo, como la demanda en atención. “Pero muchas veces, la comunidad deja de lado el deporte, sin embargo es una herramienta que colabora con los tratamientos y previene futuras situaciones” definió Ursula Alemany, Lic. en Psicología e integrante del departamento.

“Venimos acompañando a las colegas desde que comenzó la carrera, acompañamos la visibilización a nivel nacional de este proyecto, que fue presentado a nivel nacional en el Congreso de Salud Mental y se propone replicar este proyecto en otras provincias, es un gran orgullo” dijo Vanesa Marin, psicóloga. Presidenta del colegio de psicólogos/as y sponsor de la carrera.

El deporte genera endorfinas, se liberan hormonas de bienestar y permite la conexión con otras personas en el ámbito social, tiene muchos beneficios desde lo neurobiológico, “Esta

carrera tiene un plus, y si se replica, muestra que lo realizado en el Hospital es una respuesta a lo que pide no sólo lo que dice la ley 26.657, sino también la comunidad” indicaron desde la organización.

El deporte y la colaboración van de la mano

Quienes se inscriban a la caminata están colaborando con insumos para el Departamento

de Salud Mental, todo lo recaudado en la carrera se utiliza para elementos de librería, juegos y artículos para trabajar con los usuarios de distintas áreas que ofrece el departamento de salud mental.

Las inscripciones están abiertas hasta el 17 de septiembre de 2025, los interesados

pueden comunicarse por instagram al perfil @smganalascalles o en los siguientes links,

para anotarse en la caminata: https://acortar.link/iR3gah y carrera competitiva:

https://acortar.link/uYpdHT