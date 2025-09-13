La UNPSJB ya le dio a la comunidad 444 nuevos profesionales

En el segundo acto de colación de grado de la sede Comodoro Rivadavia se otorgaron 129 títulos Nuevos profesionales recibieron sus títulos en la UNPSJB sede Comodoro Rivadavia en un contexto de reivindicación de la educación como un derecho igualador de oportunidades. Al concluir, el segundo acto de colación de la sede Comodoro Rivadavia, la institución celebró que 444 profesionales de todas las facultades recibieron sus títulos de pregrado, grado y posgrado durante el 2025.
Este viernes 12 de septiembre se llevó adelante en el Aula Magna “Profesor Eduardo Cabezas” de la sede central de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la Colación de Pre Grado, Grado y Posgrado. En esta oportunidad, se entregaron 129 títulos a egresados y egresadas de las distintas Facultades, quienes culminaron una etapa fundamental de sus trayectorias académicas.
El acto contó con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster, Antonia Lidia Blanco, quien presidió la ceremonia, acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, abogado Rubén Gustavo Fleitas; la decana de la Facultad de Ingeniería, magíster María Elizabeth Flores; y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctora Susana Laura Vidoz.
La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y del canto oficial “Aulas Mágicas”, que evoca la historia de la Universidad y de la región. Posteriormente, se dio inicio a la entrega de diplomas que acreditan el esfuerzo personal y familiar de los nuevos profesionales.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue el Juramento y la Promesa de los egresados y egresadas, instancia en la que asumieron el compromiso profesional y ético que acompañará el ejercicio de sus carreras.
Un orgullo compartido
Las palabras del cuerpo de egresados y egresadas estuvieron a cargo de Ignacio Viltes, Licenciado en Matemática por la Facultad de Ingeniería, quien recordó como aquel primer día de clases se encontró con diferentes historias de vida que la cotidianeidad del aula logró unir. “Frente a las diferencias, la UNPSJB se erigió como un bastión de equidad”. Los mates interminables de las noches de estudio y aquellas materias que en un momento parecìan inalcanzables, hoy son parte de un título que se pretende poner al servicio de la sociedad, recordando que la educación se defiende como una expresión concreta de un pacto social que no depende de la voluntad propia, sino de las oportunidades.
“Nos debemos a ustedes”
Además tomó la palabra la rectora Blanco, quien muy emocionada recuperó las palabras de Ignacio para invitar a defender el derecho a la educación “en un contexto inimaginado, en el cual se la pone en duda o se la desprestigia”. La rectora indicó que si bien este acto se realizó en contexto de paro se decidió concretar esta importante ceremonia para la institución y la comunidad “nos debemos a los graduados”. “Cada investigación, cada título, permite evidenciar que la universidad está viva, resiste y florece”.
La colación en Comodoro Rivadavia se inscribe en la tradición universitaria de la UNPSJB, que celebra junto a cada nueva camada de profesionales no solo la conclusión de un camino personal y familiar, sino también la reafirmación de la misión de la universidad pública: formar con calidad, gratuidad y compromiso social a quienes protagonizarán el futuro de nuestra región y del país.
Abrazos, flores, felicitaciones y reencuentros.
Durante la entrega de títulos, también se otorgaron Diplomas de Honor a estudiantes que alcanzaron promedios destacados sin registrar aplazos, entre ellos:
Lascano María Agostina (Licenciatura en Trabajo Social)
Cañumil Soledad Ailín (Profesorado en Historia)
Gutiérrez Carolina Inés (Profesorado Universitario en Geografía)
Avilez Maximiliano Ariel (Profesorado Universitario en Letras para la Educación Secundaria)
González Marta Cristina Amalia (Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación)
Gomes dos Ramos Ignacio Antonio (Analista Programador Universitario)
Viltes Ignacio (Licenciatura en Matemática).
Conoce a los graduados y graduadas del segundo acto de colación de la sede Comodoro Rivadavia
Grado Y Pregrado. Facultad de Ciencias Jurídicas
Abogacía
Alarcon Eduardo Andres
Cerda Nancy Gabriela
Davies Angeles Luciana
Fernandez Ignacio
Fica Maica Elisa
Fuentes Angel Gabriel
Hayes Barbara Dominique
Linares Rogel Juan Marcelo
Nuñez Herrera Agustina Belen
Parlavecchio Naumann Facundo
Quintero Gonzalo
Sanchez Balzaretti Fernando Luis
Santana Meza Candela Sol
Sepulveda Maximiliano Leonel
Tarifa Camila
Tirachini Lisandro Gaston
Tecnicatura Universitaria en Martillero Público y Corredor
Castellano Fabian Vicente
Garay Sacchi Fiorella Tamara
Facultad De Humanidades Y Ciencias Sociales.
Licenciatura en Comunicación Social
Guerrero Jose Armando
Kurz Maria Laura
Montañez Mayto Cruz
Rodriguez Eva Camila
Rua Jorge Adrian
Licenciatura en Geografía
Schuler Leonardo Javier
Licenciatura en Gestión Ambiental
Alvarez Gabriela Camila
Zugarria Patricia Veronica
Licenciatura en Historia
Duplatt Maximiliano
Gonzalez Yanina Carola
Roldan Maria Belen
Licenciatura en Trabajo Social
Berra Bertotti Karina Fernanda
Farias Nidia Lorena
Lascano Maria Agostina
Pazos Vanesa Elizabeth
Suarez Gabriela Alejandra
Varas Vanina Anahi
Vidal Florencia Daniela
Profesorado de Geografía para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Polimodal
Roldan Ester Paola
Profesorado de Letras para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Educación Polimodal
Bordon Fernando Emilio
Profesorado en Historia
Benitez Pia Soledad
Cañumil Soledad Ailin
Mendoza Maria Gabriela
Reinoso Gimena Johana
Profesorado en Letras
Muñoz Marcela Beatriz
Vega Maria Fernanda
Profesorado Universitario En Geografía
Gutierrez Carolina Ines
Huerta Abraham Paula Natalia
Pawlowski Rosana Beatriz
Profesorado Universitario en Historia para la Educación Secundaria
Costancio Micaela Anahi
Diaz Guadalupe
Hernandez Lorena Beatriz
Silva Romina Janet
Profesorado Universitario en Letras para Educación Secundaria
Aguilar Paola Daniela
Alfeo Octavio Damian
Amalfi Estefania Zoe
Avilez Maximiliano Ariel
Fazio Lanchas Ariel Alberto
Rearte Milagros Abril
Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación
Federico Gil Ana Maria
Gonzalez Marta Cristina Amalia
Hughes Carina Elizabeth
Tecnicatura en Gestión y Mediación Cultural
Barrera Hugo Leandro
Freyre Gabriela Emilce
Morales Manuel Roberto
Colautti Andres Maximiliano
Jacamo Eric Yamil
Maidana Silvana Veronica
Manrique Matias Oscar
Técnico Universitario en Comunicación de las Organizaciones
Aburto Barrientos Alvaro Emanuel
Fernandez Perez Agustina
Lopez Samanta Elizabeth
Montañez Mayto Cruz
Orellana Camila Martina
Palindra Alvaro
Ruiz Teresa Beatriz
Técnico Universitario En Periodismo
Fernandez Perez Agustina
Millar Gomez Brenda Pilar
Rodriguez Eva Camila
Tecnicatura en Redacción y Corrección de Textos
Ciottolo Noelia Sabrina
Técnico en Turismo
Caetano Aldana Nicole
Cardozo Casabonne Joaquin Elias
Chiguay Ruiz Abril Rocio
Delgado Romero Natalia Nazareth
Ferrada Karen Ayelen
Huenelaf Gisela Janet
Larrea Patricio Hernan
Martinez Silvina Andrea
Melian Ares Micaela Valeria
Paz Aldana Belen
Quinteros Murphy Ian Santiago
Reinoso Pablo Ezequiel
Zapata Ivanna Noel
Facultad de Ingeniería.
Analista Programador Universitario
Antieco Tania Alejandra
Arjona Mauro Ezequiel
Buenanote Cristian Jose
Caniza Troncoso Tomás Lautaro
Cardenas Mauricio Gabriel
Cañupan Cristian Maximiliano
Delgado Mauricio Leandro
Gomes Dos Ramos Ignacio Antonio
Mansilla Maximiliano Emanuel
Monsalvo Horacio Ezequiel
Nenen Dario Andres
Paredes Miguel Alejandro
Peralta Miriam Gisel
Ruppel Valentin Ariel
Scarafia Jonathan Ubaldo
Stancheff Brian Nicolas
Ingeniería Civil.
Concha Eliana Micaela
Fernandez Jorge Daniel
Fuzul Rodolfo Andres
Saez Silvana Romina
Siares Facundo Emanuel
Talma Vidal Rocio Daiana
Ingeniería Electrónica
Casas Mario David
Farias Brian Ariel
Ingeniería en Petróleo
Bogado Medina Esteban Gabriel
Ingeniería Industrial
Aragon Ruben Dario
Gomez Jonathan Andres
Rementeria Araceli Cecilia
Valdebenito Liliana Paola
Ingeniería Mecánica
Pinto Dario Victor
Ingeniería Química
Estergaard Juan Aitor Enrique
Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo
Barroso Tatiana Estefania
Fernando Leonardo Andres
Madami Agustín Ignacio
Triviño Maria Jose
Licenciatura en Informática
Dibez Pablo Martin
Olivera David Omar
Licenciatura en Matemática
Viltes Ignacio
