La UNPSJB ya le dio a la comunidad 444 nuevos profesionales

En el segundo acto de colación de grado de la sede Comodoro Rivadavia se otorgaron 129 títulos Nuevos profesionales recibieron sus títulos en la UNPSJB sede Comodoro Rivadavia en un contexto de reivindicación de la educación como un derecho igualador de oportunidades. Al concluir, el segundo acto de colación de la sede Comodoro Rivadavia, la institución celebró que 444 profesionales de todas las facultades recibieron sus títulos de pregrado, grado y posgrado durante el 2025.

Este viernes 12 de septiembre se llevó adelante en el Aula Magna “Profesor Eduardo Cabezas” de la sede central de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la Colación de Pre Grado, Grado y Posgrado. En esta oportunidad, se entregaron 129 títulos a egresados y egresadas de las distintas Facultades, quienes culminaron una etapa fundamental de sus trayectorias académicas.

El acto contó con la presencia de la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, magíster, Antonia Lidia Blanco, quien presidió la ceremonia, acompañada por el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, abogado Rubén Gustavo Fleitas; la decana de la Facultad de Ingeniería, magíster María Elizabeth Flores; y la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, doctora Susana Laura Vidoz.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y del canto oficial “Aulas Mágicas”, que evoca la historia de la Universidad y de la región. Posteriormente, se dio inicio a la entrega de diplomas que acreditan el esfuerzo personal y familiar de los nuevos profesionales.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el Juramento y la Promesa de los egresados y egresadas, instancia en la que asumieron el compromiso profesional y ético que acompañará el ejercicio de sus carreras.

Un orgullo compartido

Las palabras del cuerpo de egresados y egresadas estuvieron a cargo de Ignacio Viltes, Licenciado en Matemática por la Facultad de Ingeniería, quien recordó como aquel primer día de clases se encontró con diferentes historias de vida que la cotidianeidad del aula logró unir. “Frente a las diferencias, la UNPSJB se erigió como un bastión de equidad”. Los mates interminables de las noches de estudio y aquellas materias que en un momento parecìan inalcanzables, hoy son parte de un título que se pretende poner al servicio de la sociedad, recordando que la educación se defiende como una expresión concreta de un pacto social que no depende de la voluntad propia, sino de las oportunidades.

“Nos debemos a ustedes”

Además tomó la palabra la rectora Blanco, quien muy emocionada recuperó las palabras de Ignacio para invitar a defender el derecho a la educación “en un contexto inimaginado, en el cual se la pone en duda o se la desprestigia”. La rectora indicó que si bien este acto se realizó en contexto de paro se decidió concretar esta importante ceremonia para la institución y la comunidad “nos debemos a los graduados”. “Cada investigación, cada título, permite evidenciar que la universidad está viva, resiste y florece”.

La colación en Comodoro Rivadavia se inscribe en la tradición universitaria de la UNPSJB, que celebra junto a cada nueva camada de profesionales no solo la conclusión de un camino personal y familiar, sino también la reafirmación de la misión de la universidad pública: formar con calidad, gratuidad y compromiso social a quienes protagonizarán el futuro de nuestra región y del país.

Abrazos, flores, felicitaciones y reencuentros.

Durante la entrega de títulos, también se otorgaron Diplomas de Honor a estudiantes que alcanzaron promedios destacados sin registrar aplazos, entre ellos:

Lascano María Agostina (Licenciatura en Trabajo Social)

Cañumil Soledad Ailín (Profesorado en Historia)

Gutiérrez Carolina Inés (Profesorado Universitario en Geografía)

Avilez Maximiliano Ariel (Profesorado Universitario en Letras para la Educación Secundaria)

González Marta Cristina Amalia (Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación)

Gomes dos Ramos Ignacio Antonio (Analista Programador Universitario)

Viltes Ignacio (Licenciatura en Matemática).

Conoce a los graduados y graduadas del segundo acto de colación de la sede Comodoro Rivadavia

