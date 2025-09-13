El Municipio acompañó la inauguración de la Feria de las Colectividades

Declarada oficialmente la Capital Nacional de las Comunidades Extranjeras, la ciudad refuerza su compromiso con la celebración y el reconocimiento a la rica diversidad cultural que la caracteriza. “Estoy orgulloso de ser intendente de esta ciudad, y agradezco a todos los que hacen posible que Comodoro sea la capital de la FEDECOMEX”, destacó Macharashvili.

Este viernes, a las 20 horas, en el Predio Ferial, se llevó a cabo la inauguración de una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad: la 38ª Feria Gastronómica y 12° Fiesta Nacional de las Colectividades Extranjeras, también reconocida como la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras.

En la apertura formal, el intendente Othar Macharashvili junto al gobernador Ignacio Torres y la presidente de FEDECOMEX, Marta Mañas de Pasos, entre otros, procedieron al corte de cinta, y posterior recorrida por los distintos stands, dejando inaugurada la nueva edición, que se desarrollará hasta el domingo 14 de septiembre inclusive.

Estuvieron presentes, además el viceintendente de Comodoro Rivadavia, Maximiliano Sampaoli; el vicegobernador, Gustavo Menna; el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Dulio Gauna; la cónsul de Chile, Valentina Mora; de la Policía Federal Argentina, la titular de la Comisión Local, comisario, Roxana Correa; la diputada Nacional, Ana Clara Romero; la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta; el gerente de Relaciones Institucionales de PAE, Horacio García; diputados provinciales, miembros del Gabinete Municipal y del Concejo Deliberante de Comodoro y Rada Tilly; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Respecto a la fiesta que representa el acervo cultural de la ciudad, Macharashvili manifestó que “es una alegría que otro año más, nos encuentre unidos a todas las colectividades que conforman FEDECOMEX, y a la sociedad de toda nuestra región, porque son las hicieron historia y construyeron la identidad de este pueblo. Estoy orgulloso de ser intendente de esta ciudad, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, entendiendo que tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros mayores, nuestros antepasados y a todos aquellos que hicieron historia de Comodoro”.

Asimismo, sostuvo que “la presencia del gobernador en esta inauguración de las Colectividades, demuestra que debemos trabajar todos juntos, y demostrar a nuestros jóvenes y todos los representantes de la juventud en nuestra ciudad, que hay que honrar siempre a nuestros antepasados que nos mostraron que el estar unidos les posibilitó hacer a esta ciudad desde la adversidad. Por eso, agradezco a todas las colectividades que trabajan durante todo el año para llevar adelante esta Feria, y a todos los que hacen posible que Comodoro sea la capital de la FEDECOMEX”, resaltó el intendente.

En tanto, respecto de la inauguración, Marta Mañas, agradeció a todas las autoridades y a la comunidad “por acompañarnos en este evento tan trascendental, no solamente para FEDECOMEX, sino para la ciudad en general. Agradecemos al gobierno provincial y al Municipio de Comodoro Rivadavia, PAE que hace más de 20 años nos acompañan, siempre apostando en esta Feria de las Colectividades”.

“La cultura actual de Comodoro y la región, se forjó con el esfuerzo de los abuelos que trajeron consigo las costumbres y tradiciones de diferentes partes del mundo. Hoy llevamos intrínsecas las características en lo más profundo de nuestro ser patagónico, una amalgama de culturas y de identidad propia”, concluyó la presidente de FEDECOMEX.

El gobernador Torres, expresó su anhelo de participar en la Feria, al ponderar el esfuerzo que hacen todas las colectividades para el evento. “Nos tiene que poner orgullosos a todos los chubutenses, y en particular a todos los comodorenses, de que esta sea la Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra historia. Por eso es importante, -resaltó-, desde el Estado, acompañar con todo lo que implica, a nuestros pioneros que llegaron a nuestras tierras e hicieron de nuestra provincia lo que es hoy”.

Con una programación variada de espectáculos y actividades, la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras, que continuará este 13 y 14 de septiembre, se presenta, a través de la gastronomía típica de las diversas colectividades, espectáculos, bailes y actividades culturales como un símbolo de la diversidad y la integración social que caracteriza a Comodoro Rivadavia.